Det er ikke bare EM-billetter til mesterskapet sommeren 2020 Danmarks norske landslagssjef Åge Hareide jakter på om dagen.

Se hvordan Danmark knuste Gibraltar fredag øverst!

Trenerveteranen sikter seg også inn mot å ta en ny verdensrekord i internasjonal fotball.

Overfor dansk presse røper Åge Hareide at han er svært lysten på å ta verdensrekorden for antall kamper på rad uten nederlag for et landslag.

For med unntak av nederlaget da Åge Hareide var sykmeldt i fjor, og dermed ikke på trenerbenken, har ikke Danmarks landslag tapt på de siste 33 kampene.

– Den må vi jakte på

Ifølge Hareides egne beregninger er derfor verdensrekorden i aller høyeste grad innen rekkevidde.

– 35 kamper uten tap er verdensrekorden. Den har Spania og Brasil. Den må vi jakte på. Kort og godt, sier Åge Hareide til BT.dk.

Dersom Danmark enten vinner eller spiller uavgjort mot Irland i Dublin på mandag, lykkes Hareide med å ha ledet laget til EM. Men om Danmark skulle tape mot Irland, vil det ikke bare knuse lagets sjanser til å ta verdensrekorden Hareide jakter på.

Det vil også knuse Danmarks muligheter for å komme direkte til EM. Danmark må ved tap gripe muligheten i en playoff for å få EM-drømmen i oppfyllelse.

– Vi har ingen katastrofetanker. Det blir gøy, tett og spennende. Det er slike kamper som gjør at jeg aldri ønsker å gi meg med fotball før jeg dør, som en annen manager sa, konstaterer Hareide.

Topper gruppen

Christian Gytkjær scoret et av målene da Danmark knuste Gibraltar 6-0 lørdag kveld.

Seieren gjør at danskene topper gruppen med 15 poeng og 19-5 i målforskjell etter sju kamper. Irland ledet før fredagens kamper, men spilte ikke og er nå nummer tre. Sveits (12-5 i målforskjell) er nummer to med 14 poeng. Irland (6-4 i målforskjell) er nummer tre med to poeng mindre.

Dersom danskene får med seg minst ett poeng i siste kamp mot Irland, er altså EM-billetten i boks.

Sveits møter Gibraltar borte i siste kamp.