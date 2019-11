Det melder den italienske avisen Corriere della Serra.

For noen dager siden mottok Antonio Conte alvorlige trusler, skriver avisen. Et brev fra en anonym avsender ble sendt i posten til Inter-trenerens hjem i Milano.

I brevet ble flere alvorlige trusler rettet mot den 50 år gamle italieneren. Det inneholdt dessuten en pistolkule.

Conte anmeldte hendelsen umiddelbart til politiet, som opprettet sak og har startet en etterforskning.

Conte skal tidligere ikke ha hatt et kjent trusselbilde mot seg, og politiet mistenker at brevet er sendt av en person som bare ønsker oppmerksomhet. Foreløpig er ingen gjerningspersoner pågrepet i saken, skriver Corriere della Serra.

Inter og politiet i Milano tar truslene på største alvor.



Politiet har satt inn flere tiltak for å sørge for trenerens sikkerhet. Contes hjem får politibeskyttelse døgnet rundt, og på klubbens treningsanlegg har politiet også satt inn ekstra politiressurser.

Conte overtok som hovedtrener for Inter i sommer. Klubben ligger foreløpig som nummer to på Serie A-tabellen bak Juventus. Conte har tidligere vært trener for Juventus, Italias landslag og Premier League-giganten Chelsea.