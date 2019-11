Saken oppdateres!

Det var fine forhold på Sjusjøen til årets første skiskytterrenn.

I kvinnenes sprint var det italienske Lisa Vitozzi som fikk en strålende start på sesongen.

Marte Olsbu Røiseland ble beste norske på femteplass, 43 sekunder bak Vitozzi. Karoline Knotten fulgte på sjetteplass.

Ingrid Landmark Tandrevold endte på åttendeplass, mens Tiril Eckhoff ble nummer elleve.

Hilde Fenne, som offisielt la opp for noen sesonger siden, viste at formen absolutt er intakt og endte på 13. plass.

Svensk overraskelse på pallen

Svenske Ingela Andersson tok en overraskende andreplass 18 sekunder bak vinner Vitozzi.

– Jeg kjente på kroppen at i dag så setter jeg alle skuddene. Jeg vet at det har gått bra hele sommeren, og jeg har egentlig vært ganske nervøs de siste ukene, for jeg vet at kapasiteten er bra, sier Andersson til NRK etter løpet.

Røiseland i tet

Tiril Eckhoff fikk én bom på liggende, mens Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland fikk fullt hus. Sistnevnte gikk ut til ledelse etter første skyting, 1,3 sekunder foran Lisa Vitozzi på andreplass.

På stående skyting så det ut som Eckhoff sto fjellstøtt, men ble avventende på siste skudd som resulterte i bom. Det ble totalt to strafferunder på Eckhoff.

Tandrevold bommet også på siste skudd, mens Røiseland fikk to bom og tapte ledelsen.

Italienske Vittozzi fikk fullt hus og gikk ut med en tolv sekunders ledelse ut fra andre skyting.