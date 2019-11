Spionbyttets vinnere og tapere

Hvor viktig et slikt rammeverk er, så vi under den kalde krigen, da øst og vest rutinemessig utvekslet spioner over Glienicke-broen i Berlin.

Denne utveien gjorde at begge parter fortsatt kunne rekruttere nye kandidater til å påta seg livsfarlige oppdrag i den andres leir.

Ny kald krig

I dag er vi igjen på vei mot en situasjon som minner om den kalde krigen. Forholdet mellom NATO og Russland blir stadig mer motsetningsfylt. Begge parter ruster opp og arresterte spioner bytter hender på broer i grålysningen.

I et annet av de baltiske landene, nemlig Estland, har sterke stemmer tatt til orde for at det i en slik situasjon ikke er så lurt å sette spionutvekslinger med russerne i større system.

Esterne vet hva de snakker om. Russland driver ifølge landets sikkerhetstjeneste intensiv etterretningsaktivitet i området og siden 2009 har minst 15 personer blitt dømt og fengslet for spionasje i Estland.

Landet har selv foretatt to fangebytter med sin store nabo i øst, men har vegret seg for å bli en sentral hvor andre NATO-allierte kunne komme for å få sine egne borgere hjem, slik Litauen har vært for Norge.

Konsekvensfri spionasje

Hvis dømte spioner stadig skulle settes fri på denne måten, har frykten vært at spionasje skulle oppleves som konsekvensfritt, og at Russland dermed skulle verve enda flere agenter til innsats mot landet deres.

Takket være Litauen gikk det bra til slutt for Frode Berg. Men både den menneskelige og politiske prisen har vært høy. Derfor er det naturlig at også Norge trekker lærdommer av denne saken, både på et praktisk, politisk og prinsipielt nivå.

Tross alt ville Berg aldri blitt arrestert i Russland dersom ikke hans oppdragsgivere hadde gjort feilvurderinger som den tidligere etterretningslederen Ola Kaldager kaller «(...) en etterretningsmessig fadese av et kaliber som jeg aldri har sett maken til».

Statsminister Erna Solberg sier at hun aldri kommer til å kommentere Bergs eventuelle rolle i E-tjenesten.

Men spørsmålene kommer til å fortsette å bli stilt og Frode Berg-saken er langt fra over med dette.