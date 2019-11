– Jeg har aldri møtt et menneske som er så målrettet. Hun vet nøyaktig hva som kreves for å nå toppen. Og hun virkelig "kriger" for det. Det er det å vinne som gjelder, forklarer samboeren.

William Poromaa er selv langrennsløper og følger derfor Frida tett også under flere treninger.

TV 2 møtte Poromaa, Frida Karlsson og trenneren på en økt på deres hjemplass Sollefteå.

Fridas trener

Frida Karlssons trener trekker fram flere sider ved Sveriges nye langrennshåp.

Per Nilsson er og har i mange år vært Frida Karlssons trener. En "lugn" kar som gjør alt han kan for å dempe forventningene til 20-åringen som fikk sitt gjennombrudd sist vinter.

– Frida er jo veldig god for sin alder, det må jeg inrømme, men er altså bare 20 år og fortsatt i utvikling både som menneske og skiløper. Men, hun er jo et naturtalent som har minst minst ti år foran seg i verdenstoppen – hvis hun er dyktig og unngår skader.

Nilsson forklarer at Frida Karlsson som barn har vært svært aktiv i ulike idretter. Hun har allerede trent mye i mange år og både liker og tåler mye trening.

Svart i øynene

Samboer Poromaa og forteller at Frida Karlsso får tid til å spille litt golf på sommerstid, ellers så handler det meste om trening.

– Du nevnte at hun kunne bli svart i øynene,?

– Ja, når det skjer, da er det svart. Da nytter det ikke å snakke med henne. Da er hun sint og blir bare enda mer motivert.

Også trener Per Nilsson har selvsagt også sett denne utgaven av Frida Karlsson:

– Ja, hun har jo dette "killerinstinktet" - som vinnere har. Hun har som vi sier i Sverige karakter, en utrolig vilje til å bli best. Frida er jo en snill pike, men når det dukker opp "motbakkerr", at ting ikke går som hun håper eller ønsker, ja, da bli hun svart i øynene. Det betyr at at hun mobliserer, hun skal bli enda bedre.

– Ja, hva sier du til dette, Frida Karlsson?

– Hehe, jeg hører hva de sier, men SÅ svart i øynene blir jeg vel ikke,.. Men, jeg vil jo hele tiden blir bedre og hvis ikke alt går etter planen så kan jeg nok bli litt irritert og da kanskje jeg blir svart i øynene...

Utvikling

– Ja, hva kan hun bli bedre på, trener Per Nilsson?

– Vi jobber med å utvikle fart, teknikk og kapasitet. Jeg vil si det meste. Husk Frida var tenåring sist vinter, minner hennes trener Per Nilsson oss om.

Frida Karlsson debuterte i senior-VM i Seefeld sist vinter der hun fikk sølv på 10 kilometer klassisk, bronse på 30 kilometer fristil. Hun var også på Sveriges lag som tok gull på 4x5 kilometer stafett. Karlsson ble juniorverdensmester både i 2018 og i 2019.