Det har stormet rundt prins Andrew etter at den overgrepsdømte mangemilliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død i cellen sin i august.

Deres vennskap var godt dokumentert, og i tiden før og etter Epsteins død har det blitt rettet overgrepsanklager også mot prins Andrew.

Prinsen har benektet anklagene, og vært ordknapp om sitt vennskap med Epstein. Nå bryter monarken stillheten, i et intervju med BBC som sendes lørdag.

Dårlig dømmekraft

I intervjuet sier prinsen at han utviste dårlig dømmekraft da han ikke avsluttet vennskapet med Epstein i 2008, da milliardæren ble dømt for seksuelle overgrep. Et av ofrene i saken var under 18 år.

OVERGREPSDØMT: Jeffrey Epstein ble funnet død i cellen sin august i år Foto: Politiet

– Jeg straffer meg selv for det hver dag, fordi det er noe et medlem av en kongefamilie ikke skal gjøre, sier prinsen og fortsetter:

– Og vi prøver å opprettholde de høyeste standarder og praksis. Jeg har sviktet, så enkelt som det.

I intervjuet med den britiske kringkasteren sier prins Andrew også at han ikke husker å ha møtt kvinnen som har anklaget ham for å ha utnyttet henne seksuelt i møter arrangert av Jeffrey Epstein.

Grove ankalger

Kvinnen det er snakk om, Virginia Giuffre, har hevdet at Jeffrey Epstein betalte henne 15.000 dollar etter at hun hadde sex med prinsen i 2001 da hun var 17 år.

HUSKER IKKE: Prins Andrew sier han ikke husker å ha møtt Virginia Giuffre, som har ankalget monarken for seksuelle overgrep Foto: Bebeto Matthews/AP Photo

– Jeg har ingen erindring over å ha møtt denne kvinnen, overhodet ingen, sier 59-åringen til BBC.

Det var i 2016 at Giuffre i et vitnemål sa at hun hadde sex med prins Andrew da hun var mindreårig, en anklage som Buckingham Palace gjentatte ganger har avvist.

Flere britiske medier, blant annet The Sun , har tidligere publisert et bilde som viser prins Andrew og Giuffre sammen i et hus i London i 2001.

Stor omgangskrets

Epstein ble 10. august funnet død i fengselet der han var innsatt, siktet for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep. Rettsmedisineren fastslo senere at han begikk selvmord.

Epstein omgikk i mange år kjendiser, politikere og andre kjendiser, blant dem Bill Clinton, Donald Trump og som nevnt prins Andrew.

Prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og er den 8. i arverekken til den britiske tronen.