Gutten, som er fra Veitet i Oslo, ble sist sett klokken 14:00 i dag.

Politiet har søkt etter gutten siden 00.30, så langt uten hell.

– Status per nå er at han ikke er funnet. Vi bruker mye ressurser på dette, og leter etter gutten i området, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo Politidistrikt til TV 2 like etter klokken 4:00 natt til lørdag.

Politiet søker med både helikopter og patruljer etter gutten, og har også med seg hjelpemannskaper og en rekke frivillige i søket.

– Per nå er det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, sier Stokkli.

Politiet har søkt hos kamerater av gutten, i tillegg til inne på guttens skole. Det var tidligere en teori om at gutten var blitt innelåst på skolen, men dette er nå avkreftet.

– Vi søker både utendørs og innendørs, og skolens rektor er på banen og hjelper til.

Søket har så langt pågått i over fire timer, og Stokkli opplyser om at søket vil fortsette utover natten.

– Vi vil fortsette å søke med uforminsket styrke, sier operasjonslederen.

Gutten er iført en grønn Norheim parkas, mørke bukser og brune sko, skriver politiet på Twitter.