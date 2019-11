– Kabinpersonale er redde for å fly med 737 MAX-flyene

29. oktober 2018 styrtet et Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air i Indonesia. 189 mennesker omkom.

10. mars 2019 mistet 157 mennesker livet, deriblant norske Karoline Aadland, da et 737 MAX 8-fly fra Ethiopian Airlines styrtet like etter avgang.

Etter de katastrofale ulykkene har MAX 737 fått flyforbud verden over. Nå er produsenten Boeng nære å fullføre en sikkerhetsoppdatering for flyets programvare, i håp om å oppheve forbudet. Det får kabinansatte til å reagere.

Bønnfalles av kabinansatte

Fagorganisasjonen Association of Professional Flight Attendats krever å få vite hva som skjedde under de to ulykkene, og hvorfor det nå er trygt å fly den omstridte modellen.

Det kom frem på torsdag, da fagorganisasjonens president Lori Bassani kom med noen oppsiktsvekkende uttalelser.

– Jeg snakker med kabinansatte hver dag, og de bønnfaller meg om å ikke la dem gå tilbake i det flyet, sier Bassani ifølge Time.

– Vi vil vite at det utvilsomt er trygt å fly, legger presidenten til.

Flyforbudet for 737-MAX har nå vart i åtte måneder. Den amerikanske luftfartsadministrasjonen arbeider med å godkjenne flyets oppdaterte programvare, en prosess som forventes å fullføres i midten av desember. Om oppdateringen godkjennes, vil Boeng kunne levere nye 737 MAX-modeller til flyselskaper verden over.

Vil ha prøveflyvninger

Å gjenvinne de kabinansattes tillit er viktig for produsenten, noe Boeng-sjef Robert Isom selv er klar over. For å gjøre dette, planlegger selskapet en rekke prøveflyvninger med selskapets styremedlemmer, ansatte og journalister før de åpner opp for kommersielle reiser.

– Etter luffartsadministrasjonens godkjenning, etter at pilotene våre sier 'ja, vi er klare til å fly', planlegger vi å teste flyet slik at våre ansatte er komfortable, sier lederen.

– Våre piloter, våre kabinansatte, våre partnere, media, alle oss styremedlemmer, vi vil fly med denne maskinen før vi starter med kommersielle flyvninger, understreker Isom.

Ikke godt nok

Boengs lovnader er ikke nok til å berolige Bassani og de 28 000 kabinansatte hun representerer.

– Vi ønsker å gå ansikt til ansikt med Boeng. Vi vil se dem inn i øynene og stille de vanskelige spørsmålene. Vi har langt igjen å gå, er hennes tydelige tale.

Skulle Den amerikanske luftfartsadministrasjonen sikkerhetsklarere de nye modellene, er ikke fagforeningen fornøyd av den grunn. De krever en internasjonal sikkerhetsgodkjennelse av 737 MAX før deres medlemmer vil gå ombord i flyet igjen.