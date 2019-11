Ford Motor Company ble etablert i 1903. Henry Ford skulle få enorm suksess med sin T-Ford, som regnes som den første masseproduserte bilen i verden. Med det som utgangspunkt kan man lett slå fast at dette er Fords viktigste modell noensinne.

Siden den tid har de hatt en rekke legendariske modeller i sortimentet sitt, alt fra Mustang, Granada og Capri – til Escort og Cortina.

Men ingen av de sistnevnte regnes som like viktige som bilen Ford i dag presenterer på et stort arrangement i Los Angeles. Der har de nemlig akkurat nå løftet duken av sin aller første el-SUV: Mustang Mach-E.

15.000 interesserte

Navnet høres kanskje ut som noe på menyen til en viss fastfood-produsent, men sier faktisk mye om hvor mye prestisje Ford legger i denne bilen. De låner rett og slett bort sin aller sterkeste merkevare. Mustang-navnet.

Og det sporty navnet til tross, vi snakker altså om en fullverdig SUV. Faktisk er den større enn for eksempel Jaguar I-Pace, med sine 4,7 meter i lengde.

Den blir tilgjengelig med to ulike batteripakker. Velger du den største, skal det være mulig å kjøre opptil 600 kilometer, målt etter WLTP-metoden. Sistnevnte er som kjent strengere enn den gamle NEDC-normen, som ble brukt for å måle forbruk/rekkevidde tidligere.

Her er det med andre ord mye som tilsier at vi har en bil som bør lage vei i vellinga på norske salgslister. Ford opplyser da også at de har en liste med 15.000 navn på interessert kunder (ikke reservasjoner).

600 kilometer rekkevidde!

For å ta rekkevidde og de to ulike utgavene først. Standard Range byr på 75 kWt batteri, mens Long Range har kapasitet på 99 kWt. Begge alternativer er tilgjengelig enten med bakhjulsdrift, eller med firehjulsdrift. Hva du velger her, påvirker også rekkevidden og effekt:

99 kWt Long Range RWD: 600 km / 285 hk / 463.400 kroner

99 kWt Long Range 4x4: 540 km / 337 hk / 544.000 kroner

75 kWt Standard Range RWD: 450 km / 258 hk / 412.000 kroner

75 kWt Standard Range 4x4: 420 km / 258 hk / 482.000 kroner

(NB: Priser eks. leveringsomkomstninger 10.000 kroner)

Ford har naturligvis også tenkt på hurtiglading. Mustang Mach-E Long Range klarer å ta imot 150 kW – noe som betyr at du får fylt opp rundt 90 km på 10 minutter. Standard Range har en kapasitet på 130 kW.

En standard range Mustang Mach-E anslås vil kunne lades fra 10 prosent til 80 prosent på rundt 38 minutter

Broom har prøvesittet bilen, og er imponert over særlig plassen i baksetet. Til tross for den coupeaktige taklinjen, er det god takhøyde. Det er dessuten god plass til beina.

Priser og hengerfeste

Bilen er ventet å komme til Norge mot høsten 2020 – og da tipper vi de aller fleste kundene vil gå for en variant med firehjulsdrift.

Prisene starter altså på 412.000 kroner for innstegsmodellen – mens topputgaven, First Edition koster 589.000 kroner. Denne er spesielt godt utstyrt, har det største batteriet og firehjulsdrift.

For de andre modellene er det to utstyrspakker å velge mellom:

Teknologipakke: 22.000 kroner: Inkluderer B&Q lydsystem, håndfri bakluke, 360 graders kamera, trafikkskiltgjenkjenning og intelligent parkeringsassistent

Teknologipakke+: 40.000 kroner: Inkluderer i tillegg til det over: 8-veis elektriske seter, perforerte Sensico sportsseter, Panoramatak, elektrisk innfellbare sidespeil.

Avgjørende for mange norske kjøpere, er muligheten for hengerfeste. Det har Ford sørget for. Men kapasiteten er ikke høyere enn 750 kg. Her hadde nok mange håpet at man skulle dratt på litt mer.

De tre stolpene i baklyktene gir klare assosiasjoner til Mustang.

Men: Vi har snakket med Paul Fratter, sjefen for Team Edison Ford i Europa, og det kan være gode nyheter på vei her. De skal nemlig sjekke om ikke kapasiteten er 1.500 kg, hvis hengeren har bremser. Foreløpig har man bare kapasitet med henger uten bremser. Vi må bare vente og se hva som blir utfallet.

Bagasjerom som kan spyles

Når det gjelder bagasjeplass, er Mustang Mach-E slik vi forventet. Over 500 liter er tilgjengelig – og inkluderer bagasjerom foran på 100 liter. Her har du med andre ord ganske raust med plass. Det vanlige bagasjerommet er på 402 liter, og volumet øker til 1.420 liter når du legger ned baksetene.

I tillegg er rommet foran praktisk, i form av å være vanntett og drenerbart. Ja, det har faktisk to koppholdere der, også! Slå den!

Imidlertid er det ikke lagt opp til at du kan ha takstativ på Mustang Mach-E. Det jobbes med en skistativ-løsning som kan festes på hengerfestet. Paul Fratter forteller oss at de også skal finne ut hvor mye vekt glasstaket tåler, med tanke på å få på plass en koppholder-løsning til skiene.

Hurtiglading er mulig med opptil 150 kWt.

Rask

Med Mustang-navnet på plass, er det som ventet også mulighet for heftige ytelser. 0-100 km/t tar drøyt 5,6 sekunder, som gjør omtrent like rask som for eksempel Audi e-tron.

Innstegsmodellen er ikke mye dårligere. Denne trenger kun rundt ett sekund ekstra på spurten til 100 km/t.

For øvrig kommer det en GT Performance-utgaven, som klarer å få tiden ned på under 4-tallet. Men den lanseres først sommeren 2021.

Ford har lagt inn tre ulike kjøremoduser: Aktiv, Stille og Uhemmet. Her justeres alt fra sensitiviteten på gasspedalen, servostyring, ABS-bremsene, digital lyd, firehjulsdriftsystemet, informasjon i instrumentpanelet og lys i midtkonsollen.

Det finnes muligheter for å legge inn flere kjøremoduser også – og du kan for eksempel legge opp til at de skal knyttes til forskjellige spillelister.

Kommer i 2020

Lansering i Norge er altså ventet å skje høsten 2020. Det betyr at den kommer omtrent samtidig med en annen bil mange norske bilkjøpere venter på – nemlig Tesla Model Y.

Disse to modellene ser ut til å bli svært så sammenlignbare.

Begge med opptil 600 kilometer rekkevidde og priser som starter under 500.000 kroner.

Ford har uansett sikret seg gode kort på hånden. De har slitt med å markere seg på elbil-fronten. Men når de nå endelig gjør det, kan det virke som om de vil sette spor etter seg, her også.

Ford Mustang Mach-E Motor: Enten elmotor på bakaskel (RWD) eller både på bak- og foraskel (AWD) Effekt: 258 / 285 / 415 Nm og 337 hk / 565 Nm Hjuldrift: Tilgjengelig med bakhjulsdrift (RWD) og firehjulsdrift (AWD) Batteri: Lithium, 75 og 99 kWt Rekkevidde (WLTP): 75 kWt AWD: 420 km 75 kWt RWD: 450 km 99 kWt RWD: 600 km 99 kWt AWD: 540 km Maksimal ladehastighet: 150 kW 0-100 km/t: 5,6 sek. (Long Range AWD) Bagasjerom: 407 + 100 liter / 1.420 liter (baksetene nedfelt) Hengerkapasitet: 750 kg* Lengde x bredde x høyde: 471 x 188 x 159 cm Vekt: 1,9 tonn (75 kWt batteri) 2,1 tonn (99 kWt batteri) Pris: Fra 412.000 kroner, eks. leveringsomkost. *= Broom har fått vite på lanseringen at det jobbes med å undersøke om kapasiteten med tilhenger med bremser, kan være høyere

Hvis du synes dette ligner litt på en forhøyet Ford Mustang, har du helt rett. Vi liker retningen Ford har gått i her – og synes den minner en del om Alfa Romeo Stelvio. Det er et stort kompliment.

