Teknologi-utviklingen på moderne biler har gått rasende fort. Ford velger å flekse sine kreative muskler når de nå viser fram el-SUVen Mustang Mach-E.

Her har det skjedd en rekke nyheter som selv de mest oppdaterte Ford-entusiaster vil måtte bruke litt tid på å sette seg inn i.

Mach-E bygges på en helt ny plattform, tilpasset den elektriske drivlinjen helt fra bunnen av. Den har også helt nye elmotorer og batteripakker.

Den største batteripakken på 99 kWt består av 376 celler og veier 596 kilo. Standardbatteripakken er på 75 kWt, har 288 celler og veier 478 kilo.

På innstegsmodellen er det én elmotor, som er plassert på bakakslingen. Denne er på 258 eller 286 hk. Velger du firehjulsdrift får du en mindre motor foran, i tillegg. Den er på 50 kW.

Totalt er effekten oppgitt til 337 hk, på modellene med to motorer.

Velger du GT-utgaven, som kommer først sommeren 2021, får du den store motoren både foran og bak. Da blir effekten 465 hk!

Men for alle dere duppeditt-nerder der ute, og dere er det mange av, er det enda mye mer å glede seg til.

Ser du noen håndtak? Ikke vi heller. Ford tenker annerledes med Mustang Mach-E.

Åpner seg automatisk

E-Latch er for eksempel navnet Ford har gitt på det nye låsesystemet sitt. Det er ulikt alt annet de har hatt tidligere. Nå er det ikke lenger snakk om en tradisjonell nøkkel. I stedet overtar mobiltelefonen din den rollen. Den forteller bilen at du er i nærheten, åpner dørene og gjør det mulig å starte bilen.

Dørene låser seg opp automatisk når du nærmer deg. Når du kommer fram, trykker du på en knapp på B-stolpen, slik at døren åpner seg 4 cm. Tradisjonelt dørhåndtak finnes ikke, men det er et lite spake å holde i, for å åpne døren helt.

Bakdørene har ikke noe synlig dørhåndtak i det hele tatt. Men her finnes det en knapp i C-stolpen også, og så må du bare ta tak i selve døra, og åpne den helt.

Brukergrensesnittet på det nye infotainmentsystemet er både ryddig og brukervennlig.

Hvis du vil låne bort bilen, kan du dele en kode som brukes til å låse opp og starte bilen. Koden slås inn på et tastatur som blir tilgjengelig på B-stolpen. Dette systemet kan også brukes hvis mobilen skulle gå tom for batteri. Alle kodene er midlertidige, slik at de ikke gir utilsiktet tilgang til bilen.

Alexa og 15,5 tommers skjerm

På plass bak rattet kan du benytte deg av Amazon Alexa. Ved hjelp av denne tjenesten kan du også styre smarte hjemmeenheter og Amazon-innhold. Alexa kan dessuten hjelpe deg når du ikke er i bilen, og kan brukes til å utføre lading, be om ladestatus eller å sette navigasjonsmål.

Mens du kjører har du tilgang til det splitter nye infotainmentsystemet Ford har satt opp. Dette bygger på et 10,2” digitalt instrumentpanel og en 15,5” hovedskjerm. Oppløsning og menystruktur er blitt utviklet videre, i det som er helt ny versjon av Ford SYNC. Datakapasiteten er doblet, sammenlignet med forrige generasjon av SYNC.

Ikke head up

I bunnen av skjermen er et stort og fysisk hjul, som brukes til å justere volumet med. Her finner du også kontrollene til klimaanlegget.

Skjermen ser veldig pen ut, og Ford har åpenbart lagt mye vekt på at den skal være betydelig lettere å bruke enn dagens systemer. Det er mindre rot, og den er mer logisk å manøvrere i.

Instrumentskjermen er ryddig og pen å se på. Men Ford har bestemt at her får du kun opp informasjon direkte knyttet til kjøring. Du kan altså glemme å se informasjon om musikk og telefon eller kartvisning (selv om du får piler til navigasjonen). Head up display er ikke tilgjengelig.

Både infotainmentsystemet og bilen for øvrig er dessuten tilrettelagt for å kunne oppdateres trådløst.

Selvkjørende

Ford CoPilot 360 er inkludert som standardutstyr. Det betyr at du har intelligent adaptiv cruisecontrol med køassistent og filsentrering. Inkludert her er også blindsone- og kryssende trafikk-varsling, nedbremsing etter en kollisjon, anti-kollisjonssystem med fotgjenger og syklist-oppdagelse, unnamanøvreringsassistent – og du kan få trafikkgjenkjenning som ekstrautstyr.

Mustang Mach-E er selvkjørende teknologi nivå 2, og er forberedt på oppdatering for å kunne bli enda mer autonom.

Intelligent parkeringsassistent sørger for vinkelrett parkering og utkjøring. Systemet gjør alt selv, mens sjåføren holder inne en knapp. Inkludert her er selvkjørende parkering, lukeparkering, vinkelrettparkering og utkjøringsassistent.

Trådløs lading er selvsagt på plass – og du kan også koble telefonen til skjermen med for eksempel Apple Carplay trådløst.

Lydplanke og stemmestyring

Bang & Olufsen står for det mest avanserte lydsystemet. Her har Ford fått systemet spesielt tunet og tilpasset av B&O sine akutstikk-ingeniører (ja, det er noen som har en slik stillingsbetegnelse!), for å gi alle i bilen best mulig opplevelse av musikken.

Dynamisk tuning foregår dessuten underveis under kjøreturen – og lyden sendes ut gjennom 10 høyttalere, inkludert en lydplanke integrert i dashbordet. Totalt er systemet på 550 Watt.

Både stereoanlegg og systemet i bilen for øvrig kan stemmestyres. Ford har utviklet et nytt og mer intuitivt system, som minner mye om det Apple og Google har gjort.

Ring hjem!

Dette er et skybasert system som husker, og lærer over tid. Derfor kan det for eksempel foreslå at du ringer de hjemme og forteller at du blir forsinket, hvis bilen registrerer at du drar senere hjem fra jobb enn vanlig.

Den kanskje viktigste nyvinningen er likevel det som kalles Over The Air (OTA). Dette betyr rett og slett at hele bilen, kan bli trådløst oppdatert underveis i eierskapet. Her er det ikke bare infotainmentsystemet, men all software i bilen som er mulig å oppgradere. Her snakker vi med andre ord omtrent det samme systemet som Tesla er blitt kjent for.

Ford Mustang Mach-E kommer til Norge høsten 2020 – og man har åpnet for reservasjoner i dag (koster 5.000 kroner).

Ford Mustang Mach-E Motor: Enten elmotor på bakaskel (RWD) eller både på bak- og foraskel (AWD) Effekt: 258 / 285 / 415 Nm og 337 hk / 565 Nm Hjuldrift: Tilgjengelig med bakhjulsdrift (RWD) og firehjulsdrift (AWD) Batteri: Lithium, 75 og 99 kWt Rekkevidde (WLTP): 75 kWt AWD: 420 km 75 kWt RWD: 450 km 99 kWt RWD: 600 km 99 kWt AWD: 540 km Maksimal ladehastighet: 150 kW 0-100 km/t: 5,6 sek. (Long Range AWD) Bagasjerom: 407 + 100 liter / 1.420 liter (baksetene nedfelt) Hengerkapasitet: 750 kg* Lengde x bredde x høyde: 471 x 188 x 159 cm Vekt: 1,9 tonn (75 kWt batteri) 2,1 tonn (99 kWt batteri) Pris: Fra 412.000 kroner, eks. leveringsomkost.

*= Broom har fått vite på lanseringen at det jobbes med å undersøke om kapasiteten med tilhenger med bremser, kan være høyere

