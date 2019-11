Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass i Los Angeles, der han akkurat nå overværer avdukingen av Fords nye el-SUV: Mustang Mach-E.

Ford sier selv at det er den viktigste modellen til det tradisjonsrike merket siden T-Forden.

Vi tar en (grytidlig) telefon til Vegard for å høre litt mer om hvordan det går på avdukingen.

– Ring-ring …

– Heisann Knut! Fått gnidd søvnene ut av øynene? He,he. Nå må jeg innrømme at jeg er veldig glad for å være et helt annet sted enn hjemme i Norge. Da jeg dro var det slaps, tåke og gråvær. Nå er jeg litt solbrent på nesa – og befinner meg i en av de villeste byene jeg vet om. Men jeg hører på sukkingen din at det ikke var dette du ville snakke om akkurat nå?

– Det stemmer! Men hyggelig av deg å gni det inn. Takk for det.

Viktige detaljer

– Over til bilen. Denne er det mange som venter på. Fortell!

– Vet du hva, jeg har faktisk fått kjøre den! Riktignok bare som passasjer, men likevel. Det ga meg en indikasjon på hva som venter.

På billanseringer er det ofte fancy fingermat som serveres. Ikke i USA – her er det pizza! Tommel opp, fra Brooms utsendte. Politiet sørger for at uvedkommende ikke finner veien inn til flyplassen der Ford viser fram sin nye el-SUV.

– Jøss! Det trodde jeg ikke skulle skje. Hvor var dette?

– Vi ble fraktet ut på en flyplass like utenfor sentrum av LA. Det var høy sikkerhet med politivakter og greier. Og inne på flyplassen var tre av testbilene deres, fortsatt med full kamuflasje-folie. Disse fikk vi sitte på med en tur. Først ut på veien rundt flyplassen, og deretter en slalåmløype mellom kjegler og til slutt en liten aksellerasjonstest inne på selve flyplassen.

Imponerende innvendig

– Og hva er inntrykket?

– Kort sagt: Lovende. Bilen virker godt sammenskrudd, slik man forventer fra Ford. Det var ingen rare lyder, som du jo merker veldig fort i en elbil. I tillegg har den lavt tyngdepunkt til å være en SUV, så slalåmløypa gikk veldig effektivt. Akselerasjonen er frisk. Modellen vi testet hadde motoren på 337 hk, og det holder i massevis.

– Dessuten er innvendig plass imponerende. Takhøyden er også bedre enn man skulle tro. Eneste problem for de høyreiste som sitter på andre seterad, er at utsynet til siden er noe begrenset, på grunn av taklinjen.

Her er Broom-Vegard allerede på tur i en prototype av Mustang Mach-E, i forbindelse med lanseringen i Los Angeles.

Tøft design

Fords kommende elbil er en modell særlig vi i Norge jo har ventet i spenning på en stund. Ford har vært flinke til å holde folk på pinebenken med denne bilen, og vært veldig forsiktige med å løfte på sløret.

– Vi har jo snakket en del om forventninger til designet – og dette er vel omtrent som vi trodde.

– Ja, i stor grad, men kanskje enda litt tøffere enn jeg hadde forventet. Jeg liker at man har gitt den noen av designtrekkene til sportsbilen den delvis er oppkalt etter. Sånne detaljer vet nok mange entusiaster å sette pris på. For eksempel det ruvende panseret, coupeaktig design på taklinja, kraftige hofter og de klassiske tre stolpene på baklyktene. I tillegg er det som nevnt en kvikk bil. Riktignok ikke "Tesla-rask". Men 0-100 km/t går på 5,6 sekunder med største batteripakke – og selv innstegsmodellen klarer sprintøvelsen på like over 6 sekunder.

Brooms Vegard Møller Johnsen er på plass i Los Angeles.

Fra 412.000-589.000 kroner

Prisene starter på 412.000 kroner. Da får du grunnmodellen med bakhjulsdrift, Standard Range-batteriet på 75 kWt – og en rekkevidde på 450 kilometer.

Samme bil, bare med Long Batteriet på 99 kWt, gir den lengste rekkevidden – nemlig 600 kilometer. Da er prisen 463.000 kroner.

Skal du har firehjulsdrift starter prisene på 482.000 kroner med Standard Range-batteriet (75 kWt). Rekkevidden på denne er 420 kilometer.

Med største batteripakke i kombinasjon med 4x4 blir prisen 544.000 kroner.

Videre er det to utstyrspakker: Teknologipakke (20.000 kroner) og Teknologipakke+ (40.000 kroner).

Toppmodellen, First Edition, som naturligvis har største batteripakke, høyeste utstyrsnivå, 4x4 og 99 kWt-batteriet – er priset til 589.000 kroner.

Her er "frunken". Det kan spyles rent og er på 100 liter.

– Et gullår for elbilsalget

– Hva tenker du om prisene?

– De er svært gunstige. Denne bilen er rett og slett en prisbombe. Ford har over 15.000 på interesselisten – og jeg er sikker på at de har en storselger på hendene her. Jeg er ganske sikker på at prisene-, i kombinasjon med rekkevidde, klinger godt i ørene hos mange. Dette er jo en hel del rimeligere enn de andre el-SUV-alternativene som finnes foreløpig. Så skal det sies at det skjer en del i 2020, både med Tesla Model Y, Polestar 2, Skoda Vision E og Volvo XC40. Det skal rett og slett bli et skikkelig race om å sikre seg kunder her. Noe sier meg at 2020 vil gå ned i norsk historie som et gullår når det gjelder elbilsalget.

– Hva med utstyr?

– Ford lover at du skal få mye med på kjøpet her. Hjemme i Norge vil de fleste helt klart gå for en av de best utstyrte variantene. Da får du alt fra trådløs lading av mobilen, 15,5” infotainmentskjerm, 4G i bilen, telefon som nøkkel, avansert cruise control med køassistent og filsentrering og parkeringsassistent. Ja, forresten, Ford gjør som Tesla. De legger opp til trådløs oppdatering av bilen – og ikke bare småting. For eksempel kan du få Mach-E med selvkjørende teknologi level 2. Men den er forberedt på oppdatering for en enda mer avansert selvkjøring på et senere tidspunkt. Sånt tror jeg er smart.

Den stående skjermen minner veldig om løsningen til Tesla. Ford har jobbet mye med å gjøre den lett å bruke.

GT på vei

– Men du, vet du hva jeg gleder meg fælt til allerede?

– Eh, nja – bli ferdig på jobb i dag, og forsøke å få deg en tur på stranda, kanskje?