Sin egen største fiende

Ingen har så mange følgere på Twitter som president Donald Trump (ja med unntak av Twitter selv da). Men, å si at han behersker kunsten å tvitre, eller kvitre som det vel bør hete på norsk, er å ta svært hardt i. Det viste han til fulle under fredagens høring.

Det er ingen tvil om at Marie Yovanovitch er et av de viktigste vitnene i riksrettshøringene som nå føres for å legge grunnlag for en eventuell riksrettssak mot presidenten. Flere vitner støtter opp om forklaringen at hun som USAs ambassadør i Ukraina ble sett på som et hinder av Trump og hans medhjelpere.

At hun ikke kom til å akseptere at ukrainske myndigheter ble presset for å gjøre Donald Trump private tjenester. I alle fall ikke uten å melde fra om at presidenten begikk maktmisbruk.

Fikk sparken

I over tretti år har hun jobbet som diplomat. Hun er tildelt flere hederspriser for sitt arbeid og profesjonalitet, og fikk så sent som i april i år forlenget tillit av president Donald Trump. Men bare noen uker senere snudde alt.

Plutselig fikk hun høre at hun ikke lenger hadde presidentens tillit. En kampanje ble satt i gang for å sverte den erfarne karrierediplomaten. Kampanjen ble kjørt ut av TV-kanalen Fox News og andre medier som er opptatt av å hjelpe presidenten til å vinne neste års presidentvalg.

Blant de mest aggressive i jobben med å ødelegge Marie Yovanovitch sitt frem til i vår, gode navn og rykte, var presidentens sønn Donald Junior, presidentens personlige advokat Rudy Giuliani og President Donald Trump selv.

Yovanovitch fikk sparken og ble hjemkalt. I Ukraina fikk hun beskjed om at hun kunne være i fare, og ble redd for hva det kunne bety. Kvinnen som ble redd er ingen hvem som helst når det gjelder forståelse av fare.

Hennes første utstasjonering var i krigsherjede Somalia, der hun blant annet havnet mellom partene i en flere timer lang skuddveksling. Ved å fortsette arbeidet der har hun vist at hun ikke er av den lettskremte typen.

Twitter-angrep

Her i den amerikanske kongressen hvor jeg følger høringene for TV 2 var det mange i dag som snakket om hvor sympatisk hun fremstod. Hvor overbevisende hun fortalte om overraskelsen over de plutselige angrepene fra presidenten og hans folk og beskyldningene om at hun var udugelig.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Og, mens hun satt der og svarte på spørsmål, klarte ikke presidenten å la telefonen ligge. Han bare måtte. Måtte kvitre litt. Og skrev: «Overalt hvor Marie Yovanovitch dro, gikk det galt. Hun startet i Somalia, og hvordan gikk det?» Som om Yovanovitch kan klandres for at det ikke har gått så bra i Somalia.