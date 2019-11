Sammenlignes med landslagslegende etter råsterkt comeback

Drillo var mannen som gav nettopp Leo, Øyvind Leonhardsen, en sentral rolle i det norske landslaget. Han var sjef for midtbane-evighetsmaskinens første 58 av totalt 86 landskamper mellom 1990 og 2003. Landslagslegenden Leonhardsens storhetstid sammenfalt med det norske landslagets storhetstid og han var en nøkkelspiller i to VM-sluttspill på 90-tallet.

ENORMT: Leo feirer scoring mot England i VM-kvaliken i 1993. Norge vant 2-0. Foto: Tor Richardsen/Scanpix

Til tross for at «Leo» scoret hele 19 ganger fra sin midtbaneposisjon, ble han også kjent på grunn av beskrivelsen «best uten ball», som ble benyttet for å bevise hvor viktig hans stadige bevegelser var for at laget skulle fungere. Jesper Mathisen forstår godt at sammenligningen blir gjort.

– Fossum er veldig løpssterk, og han er smart i bevegelsene sine. Det så vi mot Færøyene, og det har vi sett både for klubb og landslag i hans karriere. Leo var jo kjent for å være best uten ball, og kanskje litt undervurdert med ballen. Og sånn er det også for Fossum, der det han gjør uten ball trekkes frem samtidig som han faktisk er meget god også med ballen i beina. Lagerbäck har sansen for Fossum, og nå får han spilt kamper hver eneste uke i Danmark, sier TV 2-eksperten.

Thorstvedt: – Han er en industriell spiller

Også Erik Thorstvedt, som selv var lagkamerat med Leonhardsen, skrøt av både Fossums arbeidsmoral og avslutningsteknikk fredag.

– Han er en Lagerbäck-type og- spiller. Han jobber knallhardt, men han har også sånne ting som dette her i arsenalet (scoringen, journ.anm.). Han er en industriell spiller, hvis det går an å si. Han jobber så hardt, han er overalt, sa den tidligere landslagskeeperen og nåværende TV 2-eksperten.

Fossum spilte hele ni av sine totalt 13 landskamper i landslagsåret 2018, og var blant annet med på fem av seks kamper i Nations League etter å ha fått sin renessanse under Lars Lagerbäck.

– Morsomt å høre

AaB-midtbanespilleren, som tilsynelatende har nytt godt av klubbyttet til Superligaen fra tyske Hannover 96 i sommer, synes det er kjekt å få skryt fra eksperthold.

– Det er selvfølgelig utrolig hyggelig. Det er morsomt å høre. Det er selvfølgelig morsomt å få skryt, sier han til TV 2.

Mange var overrasket over at det var Fossum som fikk tillit fra start i fraværet til hans tidligere Strømsgodset-lagkamerat Martin Ødegaard som høyrekant, men ifølge midtbanespilleren selv er det innsatsen på trening som gav ham muligheten.

– Det var morsomt å få sjansen igjen. Jeg har prøvd å vise at jeg har vært klar, og Lagerbäck vet hva han får fra meg. Jeg har prøvd å vise det på trening de siste dagene, og er fornøyd med hvordan det gikk.

– Så nå handler alt om å bite seg fast i troppen, og en ny god prestasjon mandag bekrefter vel at du har noe her å gjøre?

– Ja, selvfølgelig. Det var morsomt for meg å bli tatt ut. Så må en legge fra seg det så fort som mulig og vise at man fortjener den plassen. Det er det jeg prøver å gjøre denne uken her. Det var veldig deilig, sier AaB-spilleren.

Mandagens kamp mot Malta blir i praksis kun en kamp om 3. plass og poengsanking på FIFA-rankingen, samt den siste obligatoriske landskampen før play-off-kamper mot det som trolig blir Serbia i mars. Det eneste forbeholdet der er om serberne tar seg forbi Portugal i sin gruppe og kvalifiserer seg direkte, men skal det skje så må portugiserne snuble mot Luxembourg.

– Vi er like godt forberedt på alt. Det er fortsatt en god periode til de kampene. Om det blir Serbia eller et annet lag er ikke så nøye. Vi kommer til å være forberedt uansett hvem som kommer, sier Iver Fossum.

Se Malta-Norge mandag fra 20.00 på TV 2 Sumo og TV 2!