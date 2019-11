Skadet Haaland spiller ikke mot Malta

Norge-Færøyene 4-0

Ett av de største samtaleemnene forut for Norges kamp mot Færøyene var hvordan det ville gå med spissparet Joshua King og Erling Braut Haaland.

En liten kneskade på sistnevnte - som han pådro seg under treningen torsdag - førte til at partnerskapet aldri ble iverksatt. Etter kampslutt så flere med skepsis på at det nå neppe blir noen kamptrening på de to sammen før de avgjørende EM- play off-kampene i mars.

Lørdag kom meldingen om at Haaland ikke er aktuell for EM-kvalifiseringskampene mot Malta på grunn av en mindre kjenning i kneet. Etter en totalvurdering står han over kampen for å restituere seg raskest mulig.

– Vi skulle jo naturligvis helst ha sett Braut Haaland sammen med King før vi møter Serbia. Vi får håpe at vi får det på Malta. Jeg tviler vel på at han spiller mot Malta, men vi får nå se. Lagerbäck visste jo det ikke heller, sier tidligere landslagssjef Egil Olsen like etter kampslutt, og får støtte av Erik Thorstvedt.

– Det tviler jeg på, altså. Når han går av i dag, så kan jeg aldri tenke meg det, sier TV 2-eksperten.

De viste seg altså å stemme.

– Han har en kjempeverdi. Må verne om flere hundre millioner kroner

Thorstvedt regner med det er lite aktuelt for Braut Haalands arbeidsgiver Red Bull Salzburg å gi tommel opp for at en halvskadet 19-åring som er ettertraktet i hele Europa skal begi seg ut i en EM-kvalifiseringskamp for et norsk landslag uten sjanse for å kvalifisere seg direkte fra gruppen.

– Det er ikke bare det at han er en god spiller som de trenger, men nå har han jo en kjempeverdi. Vi snakker om flere 100 millioner kroner som de må verne om, sier den tidligere landslagskeeperen.

Thorstvedt deler Drillos ønske om å se de to sammen, men nå er det ikke landslagskamper igjen før nettopp møtene med det som trolig blir Serbia og forhåpentligvis en nasjon til i mars.

– Det er litt rart at det ikke er noen kamp i vår, at det ikke blir noe tid til en treningskamp før Serbia-kampen, men det er vel slik med de internasjonale datoene, sier Thorstvedt.

Lagerbäck etter kamp: – Kan ikke tenke meg at det er alvorlig

I det tvilende Lagerbäck-intervjuet, som Drillo refererer til, sa svensken følgende om status for Haalands skade rundt 20 minutter etter kampslutt på Ullevaal:

– Han hadde fått litt kjenning etter treningen i går. Vi trodde at det skulle gå bra, for han syntes selv at han følte seg bra gjennom dagen. Men da han løp, så kjente han at det var en smerte. Jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg kan ikke tenke meg at det er noe alvorlig.