– Hei, da er jeg endelig ute av Russland etter to års ufrivillig opphold i Lefertovo-fengselet. Det her var jeg ikke forberedt på, det har vært tøft, sier Frode Berg.

Videoen er publisert på Facebook-siden til hans advokat Brynjulf Risnes. Det var Aftenposten som først omtalte videoen.

Se hele videoen nederst i artikkelen.

Vil holde pressekonferanse

– Ventetiden har vært lang. To år i et russisk varetektsfengsel har vært en tøff påkjenning, både for meg selv og min familie.

Berg sier han i denne omgang ikke vil gå inn på selve saken, men varsler samtidig at han vil holde en pressekonferanse i nærmeste fremtid.

Ser frem til å møte familien

Berg forteller at han befinner seg på et trygt sted i Litauen, hvor han skal roe ned og komme til hektene.

– Jeg ser frem til å møte familien de nærmeste dagene. Jeg har mange å takke for støtten de siste to årene. En spesiell takk går til min nærmeste familie, som har vært utrolige sterke, sier Berg.

– Jeg vil også rette en spesiell takk til Litauens president, som har gjort det mulig med en utveksling på grensa mellom Litauen og Russland.

Spiondømte Frode Berg ble fredag overlevert til den norske ambassaden i Litauen. Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass.