Norge-Færøyene 4-0

Iver Fossum var tilbake med flagget på brystet for første gang siden bortekampen mot Kypros for et knapt år siden.

– Det var godt å være tilbake. Det var morsomt å få sjansen igjen. Jeg fikk en scoring i starten. Det var en morsom kamp å spille, sier Fossum til TV 2.

For AaB-spilleren brukte bare åtte minutter før han satte ballen i mål. Og det var ikke et hvilket som helst mål.

Fossum hælflikket ballen i mål etter lekkert forarbeid av Joshua King.

– Det var en god pasning fra Josh. Det var bare å sette den inn, forteller Fossum.

Han forteller at han handlet på instinkt.

– Jeg hadde ikke så veldig god tid til å tenke over hva jeg skulle gjøre. Det gikk fort, men den gikk inn, smiler han.

– Var det den fineste scoringen i karrieren din?

– Ja, det er i hvert fall ikke langt ifra, sier han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen belønner Fossums innsats med en sekser på børsen.

– Får muligheten på høyrekanten, og scorer 2-0 på lekkert vis! Nære på ny scoring 10 minutter senere, men avslutningen alene med keeper var ikke god nok. Dette var en solid landskamp fra Fossum selv om motstanderen var laber, og i tillegg til å score får han en målgivende på 3-0.