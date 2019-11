Erling Braut Haalands erstatter Alexander Sørloth scoret to mål da Norge feide Færøyene av banen og vant 4-0 i fredagens EM-kvalifiseringskamp.

Se ekspertenes analyse av King øverst!

Tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen lot seg imidlertid imponere mest over prestasjonen til Sørloths spissmakker Joshua King viste i kampen.

– Jeg har sjelden sett Joshua King så bra i en litt annen rolle enn det vi pleier å se ham i. Han pleier å være individualisten som drar av folk og dribler. Nå var han tilrettelegger og en kunstner på et område jeg ikke har sett ham i tidligere. Jeg er meget imponert. Joshua King var kanskje Norges mest positive spiller, sa tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen.

Han fikk støtte av ekspertkollega Solveig Gulbrandsen.

– Det som har gjort at han har tatt ytterligere steg er at King nå leverer for de rundt seg, og i tillegg gjør en defensivt meget god jobb, sa Gulbrandsen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener Joshua King har modnet som spiller de siste årene.

– I løpet av mine år her så har Joshua tatt steg og modnet. Han har tatt en lederrolle på banen. Det er veldig gøy å se Joshua slik han er nå, slo Lagerbäck fast overfor TV 2.