På denne skolen blir e-sport treårig idrettsfaglinje

– Nå spiller jeg Counter Strike, forteller 16 år gamle Brage Kvisten.

Han og de andre gutta i klassen sitter side om side, polstret med hodetelefoner, og tilsynelatende i hver sin verden.

Brage trener to til tre timer hver dag, og i helgene kommer han opp i åtte timer.

Han poengterer at dette er sport, og ikke bare en lek. 16-åringen vet godt hva sport er – han er nemlig en av de beste i fotball også.

Først ut i landet

Tiller videregående skole har e-sport som programfag på skolen i dag. Fem timer i uka, fordelt på to dager. For de godt voksne blant oss, dette likner på gamle dagers valgfag.

Når e-sport (elektronisk sport) innføres som et treårig idrettsfag, vil faget bli betydningsfullt på en mye mer omfattende måte.

Utdanningsdirektør i fylket, Vegard Iversen, har gått inn for at skolen skal innføre e-sport som treårig idrettsfag. Til uka vil politikerne i Trøndelag fylkeskommune med all sannsynlighet vedta dette.

– Når dette tilbudet startes opp vil 50 prosent av elevmassen tas inn på idrettslig grunnlag, altså at elevene vil komme inn på skolen på grunn av sine ferdigheter, sier Iversen.

SPILLER E-SPORT 25-26 TIMER I UKA: Brage Kvisten er i tillegg god i fotball. Foto: Frank Lervik/TV 2

16-åringen Brage Kvisten synes dette er helt riktig satsing.

– Foreldre må skjønne at deres barn, gutt eller jente, kan komme til å tjene penger på dette, for dette er ikke bare en lek, mener Brage. Han råder voksne til å sette seg inn i hva e-sport egentlig dreier seg om.

Jobbmarkedet etterspør spillkompetanse

– De er allerede attraktive på arbeidsmarkedet, Manpower etterspør spillkompetanse når de søker arbeidskraft, sier utdanningsdirektør Iversen.

Lærer Alex Hole på Tiller videregående skole bekrefter dette.

LÆRER MER ENN DATASPILL: Lærer Alex Hole sier elevene hans vil bli etterspurt på arbeidsmarkedet. Foto: Frank Lervik/TV 2

– I tillegg til at de lærer seg å samarbeide, på engelsk og på norsk, så blir de raske, leter etter løsninger, målrettede, og de håndterer uforutsigbare situasjoner på kort tid.

– Men, Brage, mange godt voksne vil mene at e-sport ikke er ordentlig sport, den har du hørt før?

– Ja, ja, ja, har hørt den mange ganger, men dette krever vel så mye trening som annen sport, og mange voksne tror vi bare spiser Grandiosa og drikker Cola, men jeg vil si at voksne folk ikke har satt seg inn i det, mener Brage.

Han har en ambisjon om å bli Norges beste, kanskje til og med være i verdenseliten en gang.