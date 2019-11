Patolog Dr. Richard Shepherd har gjennomført 23.000 obduksjoner, og arbeidet hans har bidratt til svar i blant annet 9/11-terroren.

En annen særdeles spesiell periode i hans karriere, var da han måtte undersøke prinsesse Dianas død, som fant sted i en tragisk bilulykke i Paris i 1997.

Én handling kunne reddet henne

Den populære prinsessens død påførte sorg i hele verden. I kjølvannet av dødsulykken begynte også konspirasjonsteorier å dukke opp blant folk.

– Det var så mange konspirasjonsteorier etter at hun døde, så vi var nødt til å gå gjennom alle aspekter av saken på nytt, sier Shepherd.

Populær: Prinsesse Diana var en folkekjær prinsesse som skapte internasjonal sorg ved hennes bortgang- Foto: Jamal A. Wilson

Shepherd ble tilkalt etter at første undersøkelse var funnet sted og etter Dianas begravelse. Dianas kropp ble ikke hentet opp igjen for en ny undersøkelse, det var ikke nødvendig.

Blant annet var det én ting Shepherd fant ut, som kunne reddet den folkekjære prinsessen.

– Du må ha setebelte på. Det hadde ikke Diana, sier han.

Livvakt overlevde

Diana og de tre andre kjørte en Mercedes, som skal være en svært robust og sikker bil å kjøre, ifølge Shepherd.

I bilen var også Dianas elsker Dodi Fayed, sjåfør Henri Paul og livvakten Trevor Rees-Jones.

Totalvrak: Slik så Mercedesen Prinsesse Diana satt i etter kollisjonen i Alma tunell i Paris i 1997. Foto: Pierre Boussel

Sistnevnte overlevde av en enkel grunn.

– Trevor Rees-Jones skjønte hva som skjedde, så han rakk akkurat å ta på seg belte i tide, sier han.

Kunne prate etter ulykken

Både sjåføren og Fayed døde momentant etter at de krasjet i en søyle.

Det gjorde ikke prinsessen. Da helsepersonell ankom ulykkesstedet, kunne hun prate, noe som sørget for at personellet prioriterte de andre.

– Diana var ikke veldig hardt skadd. Hun brakk en arm og hadde noen små skader. Hun ble på et vis beskyttet av Rees-Jones, siden hun traff baksiden av hans sete, forteller Shepherd.

At Diana ikke hadde merkbare alvorlige skader etter kollisjonen, skulle vise seg å være helt feil.

– Senere viste det seg at hun hadde en svært uvanlig skade dypt inne i brystet. Så da hun ble syk og kollapset, var det for sent. Hun døde etter operasjon, forteller han.