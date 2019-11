Slik kan svindel ende med at du blir ruinert

– Norge er verdens mest tillitsbaserte samfunn. Det sitter i ryggraden vår. Derfor tenker mange at «ja, ja – jeg stoler på han jeg er gift med, og det kan ikke skje noe galt». Men så er det mange som opplever ID-tyverier. Da er man ille ute.

Det sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Det finnes statistikk over antall anmeldte ID-tyverier. Og det finnes tall som viser omfanget av såkalt kjærlighetssvindel.

– Det vi tenker på som klassisk kjærlighetssvindel er når en person later som at dere skal bli kjærester, og så sender offeret penger til utlandet. I fjor ble nordmenn i denne kategorien svindlet for 88 millioner kroner. Da hadde bankene allerede gått inn og stoppet en rekke utbetalinger.

Siktet for bedragerier

Det finansnæringen ikke har så god oversikt over, er saker der offeret opplever at en person i en nær relasjon misbruker BankID-opplysningene deres.

– Vi vet ikke helt hvor stort omfanget er, blant annet fordi noen synes det er vanskelig å anmelde en person man har en nær relasjon til, sier Staavi.

Lørdag fortalte TV 2 om realitykjendisen Carl Aksel Jansen (24), som er siktet for grove bedragerier mot flere personer, blant annet tre unge kvinner.

Han skal ha tatt opp millionlån i ofrenes navn. Det gjorde han ved å bruke BankID-en deres.

Ifølge politiet brukte Jansen kjendisstatusen sin til å innynde seg hos ofrene.

– Carl Aksel har erkjent de fleste forholdene i siktelsen, han beklager overfor de fornærmede og vil ta sin straff for det han har gjort. Carl Aksel jobber nå for å bekjempe sin rusavhengighet, sier hans forsvarer, advokat Petter Bonde til TV 2.

Du kan holdes ansvarlig

Konsekvensene ved at BankID-opplysninger havner på avveie, kan være store.

– Å gi bort bankbrikka di og passordet er det samme som å sette signaturen sin på et blankt ark, og så gi papiret til noen og la de skrive en hvilken som helst avtale på det, sier Staavi i Finans Norge.

Ofrene i saken der Carl Aksel Jansen er siktet, frykter at de blir stående igjen med regningen for lånene han har tatt opp i deres navn. Og det har de god grunn til.

DNBs svindel- og bedrageriekspert, Terje Fjeldvær, sier at praksisen er at eieren av BankID selv er ansvarlig for lånet som er tatt opp.

BEDRAGERIEKSPERT: Terje Fjeldvær i DNB. Foto: Stig Fiksdal / Dnb

Hvis politiet tar saken, kan offeret ha et håp om å slippe unna kravet.

– Hvis saken ender med dom, vil vi ofte forsøke å rette kravet mot domfelte, men hovedregelen er at eier av BankID er ansvarlig. Det gjelder uansett til det foreligger rettskraftig dom, sier Fjeldvær.