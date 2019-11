Røykla Ullevaal med bluss

Norge-Færøyene (pågår)

Da Norges kamp mot Færøyene startet fredag, ble det fyrt opp en rekke bluss på tribunen på Ullevaal.

Blussene lyste opp stadion og røykla store deler av den.

Det var idet kampen startet at det bredte seg et rødt flagg som dekket for en del tilskuere på Bendit-tribunen oppe i svingen bak det færøyske målet. Flagget ble deretter fjernet idet blussene ble antent.

Samtidig begynte en gruppering supportere fra samme område å rope «Hater, hater, hater NFF».

Hele seansen varte i overkant av et par minutter, før det så ut til at de fleste av de aktuelle involverte forlot Ullevaal stadion.

Bilder og video fra sosiale medier viser at også flere andre supportere - blant dem barnefamilier - flytter på seg på tribunen.

Røyken som oppstod påvirket ikke spillet, og oppgjøret ble aldri stoppet, slik vi har sett eksempler på i Eliteserien denne sesongen. Norges Fotballforbund må imidlerid regne med et etterspill og trolig en bot etter at UEFA-delegaten har levert sin rapport.

– En protest fra folk som ikke er glade i NFF

Debatten rundt bruk av bluss på fotballkamper i Norge har rast de siste ukene. Supporterne ønsker mer bruk, og det har versert rykter i forkant av oppgjøret om at det skulle oppstå en markering på nasjonarenaen i forbindelse med årets siste landskamp.

– Slik jeg har forstått det er det en protest fra folk som ikke er glade i NFF på grunn av pyroreglementet. Det å gjøre det på landskamp er mest effektivt for å straffe forbundet, for da får forbundet bot av UEFA. Jeg tror det er så enkelt, sier Ole Kristian Sandvik, Norsk Supporterallianses person med ansvar for landskamper og kontakt med NFF/NTF.

– Er dette den riktige måten å gjøre det på?

– Hva skal jeg si? Tja. De får frem et budskap. For de supporterne som gjorde det kan det være rett. Det var ingen som ble skadet. Det gikk rolig for seg. Det er en fortsettelse av det som har skjedd på Eliteserie-arenaene de siste to ukene, sier han.

Sandvik understreker at blussingen ikke er i regi av Norsk Supporterallianse.

– Dette har ikke noe med NSA å gjøre. Det er privatpersoner, og det var også ved siden av NSA-feltet. Men jeg føler NFF må snu i pyro-saken. Det er snart et samlet Klubb-Norge enige om også, virker det som.