Erstattet Haaland og scoret to for Norge: – Snakk om å gripe muligheten!

Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland måtte kaste inn håndkleet rett før kampstart på grunn av skade, og ble erstattet av Alexander Sørloth i startoppstillingen.

Sørloth tok virkelig vare på muligheten. Angriperen scoret to av målene da Norge banket Færøyene 4-0 i fredagens EM-kvalifiseringskamp. Begge målene til Sørloth kom etter pause.

– Det var kjempedeilig. Vi måtte score tidlig, for hvis ikke kunne de bli vanskelig å spille mot. Det gjorde vi, og det åpnet kamper for oss. Færøyene kom hit for å ødelegge, men vi ga dem ikke muligheten. Det var en profesjonell og gjennomført kamp av oss, sa Sørloth til TV 2 etter kampslutt.

– Du har spilt på deg litt selvtillit i det siste?

– Det er typisk når du er spiss at det går litt i bølgedaler. Selvtillit er selvsagt en viktig faktor. Er man trygg i rollen sin og har selvtillit, da scorer man mål, svarte tomålscoreren.

Sørloths to mål imponerte ekspertene.

– Alexander Sørloth grep muligheten da Braut Haaland ble skadet. Og snakk om å gripe muligheten. Den enes død, den andres brød. Sånn er det bare, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Lagerbäck: – Gøy at Sørloth tok vare på sjansen

Lars Lagerbäck var fornøyd med hvordan Norge gjennomførte kampen.

– Vi fikk en veldig god start på kampen og spillerne viste akkurat den konsentrasjonen offensivt og defensivt vi hadde håpet på, sa svensken, som sa følgende om fraværet til Braut Haaland:

– Han fikk en kjenning etter treningen torsdag, men trodde det skulle bra. Han kjente det igjen da han varmet opp. Jeg kan ikke tenke meg at det er noe alvorlig. Vi håper at han er med på flyet på lørdag. Vi får se i kveld og på lørdag hvordan de går med ham.

– Hva kan du si om erstatteren Sørloth?

– Det var veldig gøy for ham. Han fikk sjansen, og tok den. Vi har fire gode spisser vi kan bruke. Joshua og Alexander har gjort en god jobb. I løpet av mine år her så har Joshua tatt steg og modnet. Han har tatt en lederrolle på banen. Det er veldig gøy å se Joshua slik han er nå. Selv om vi spiller neste kamp på bortebane, så ønsker vi å gjennomføre en kamp lik denne mot Malta, oppsummerte Lagerbäck.