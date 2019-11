SISTE: Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone er kjent skyldig i vitnepåvirkning og i å ha løyet for Kongressen, melder AP.

Yovanovitch sier at hun var offer for en feilinformasjonskampanje som benyttet seg av «uoffisielle bakkanaler» og som førte til at hun ble fjernet fra stillingen som USAs ambassadør til Ukraina.

Hun sier at hun fortsatt lar seg overraske over at amerikanere stilte seg på siden til «ukrainere som foretrakk å følge de gamle korrupte reglene» for å få henne fjernet.

Yovanovitch sier også at høytstående personer i utenriksdepartementet ikke forsvarte henne fra angrep som kom fra president Donald Trumps allierte, blant dem tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani.

– Krise

I sin forklaring i etterretningskomiteen i riksrettshøringen i Representantenes hus fredag sier Yovanovitch at det nå er krise i utenriksdepartementet.

– Utenriksdepartementet hules ut fra innsiden på en konkurranseutsatt og komplisert tid på verdensscenen, sier hun.

Det er første gang at Yovanovitch forklarer seg i offentlighet.

Det er ikke ventet at hun kan bidra med noe substansielt nytt om den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj, siden den fant sted flere måneder etter at hun fikk sparken.

Tidligere fredag holdt etterretningskomiteens leder Adam Schiff sitt åpningsinnlegg. Da sa han at Yovanovitch var blitt skjøvet til side fordi hun sto i veien for Trumps personlige og politiske agenda.

Schiff sa at hun i noens øyne «var for rå på å bekjempe korrupsjon, og hennes standhaftige prinsipper gjorde at hun skaffet seg fiender».

– Det ble klart at president Trump ville ha henne bort, sa Schiff.

Offentliggjorde telefonsamtale

President Donald Trump offentliggjorde fredag utskriften av en telefonsamtale han hadde med Ukrainas president i april.

Dette var øyensynlig en ren gratulasjonsoppringing fra Trump til den nyvalgte president Volodymyr Zelenskyj.

Den samtalen som er gjenstand for riksrettsgransking, skjedde først 25. juli.

Det er i denne samtalen Trump ba ukrainske myndigheter om å etterforske Joe Biden og hans sønn foran den kommende presidentvalgkampen i USA. Et sammendrag av samtalen ble offentliggjort av Det hvite hus i september.

I utskriften av samtalen fra april er det ingenting om Biden eller korrupsjon i Ukraina, men Trump får sagt at han en gang arrangerte en Miss World-konkurranse i Ukraina.

