Norge-Færøyene 4-0

Norge hadde ingen problemer med å slå Færøyene på Ullevaal. Tore Reginiussen sendte Norge i ledelsen allerede etter fire minutter.

Iver Fossum doblet Norges ledelsen med en frekk hælflikk fire minutter senere.

Erling Braut Haaland måtte kaste i håndkledet like før kampstart. Alexander Sørloth erstattet jærbuen. Sørloth la på til 3-0 et lite stykke ut i 2. omgang.

Samme mann sørget for 4-0 etter et flott Norge-angrep etter en drøy time. Trabzonspor-spissen satte ballen kontrollert opp i nettaket fra ti meter.

Til tross for Sørloths to scoringer, mener TV 2-ekspert Jesper Mathisen at det var en annen spiller som var banens beste. Nemlig Sander Berge.

– Det er enkelt å se at Berge er på et helt annet nivå enn samtlige av de han møter i kveld. Gjør stort sett som han vil, og viser at han er i meget god form. Når han bestemmer seg for å ta med seg ballen fremover i banen er han ekstremt vanskelig å stoppe, og det vil jeg tro Lagerbäck vil se enda mer av. Banens beste.

