Finland-Liechtenstein 3-0

31 ganger har Finland forsøkt å kvalifisere seg til et EM eller VM i herrefotball.

På forsøk nummer 32 lyktes det for finnene.

Jasse Tuominen satt stemningen ved å gi finnene ledelsen før pause. To scoringer av Premier League-profilen Teemu Pukki etter pause roet nervene til hjemmetilskuerne. Yksi, kaksi, kolme og EM-billetten i boks for våre nordiske naboer.

Like før slutt ble Pukki byttet ut til trampeklapp fra publikum.

– Han har skutt seg inn i finske idrettshjerter. Skutt seg inn i historiebøkene, Teemu Pukki, sa kommentator Peder Mørtvedt.

Da sluttsignalet lød stormet tilskuerne banen.

Finsk fotballeksplosjon

Etter 20 minutter fikk Jasse Tuominen Telia 5G Areena til å eksplodere i ren fotballeufori. BATE Borisov-spilleren plukket opp ballen da Teemu Pukki ble taklet like utenfor 16-meteren.

Tuominen plasserte ballen iskaldt i mål bak Liechtensteins målvakt.

– Det er bare overkropper og fotballekstase her på stadion i Helsinki, utbrøt Mørtvedt.

Pukki-party

En drøy time ut i oppgjøret ble Pyry Soiri taklet på ureglementært vis i straffefeltet. Teemu Pukki satte det påfølgende straffesparket i mål, hans åttende scoring i EM-kvaliken.

– Finnene vet hva dette betyr. Dette er EM-billetten som stemples, selv om det er over tjue minutter igjen, kommenterte Mørtvedt.

Det har vært måltørke i Premier League den siste tiden for Pukki, men på landslaget er det Pukki-party for alle pengene. Et kvarter før slutt fikk han to forsøk fra kort hold. Det andre forsøket gikk i mål, og da gikk tilskuerne av hengslene igjen.

Finland har plukket 18 poeng på ni kamper. Italia har allerede vunnet gruppe J.