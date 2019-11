Det er nå over ett år siden komiker Nils-Ingar Aadnes liv ble snudd på hodet.

I et mosjonsløp fikk samboeren Ida Eide hjertestans, og døde brått etter bare noen timer på Ullevål sykehus.

Aadne ante at noe var galt da samboeren ikke var å finne på et digitalt tracking-system.

Han skulle følge med på hvordan det gikk for kjæresten i konkurransen. Trettiåringen var da på vei til sykehuset i helikopter.

Bor i huset de kjøpte sammen

«Nilsi» hadde vært singel i mange år før han traff Ida Eide. Etter en stund som kjærester begynte de å planlegge framtiden sammen for alvor.

– Vi kjøpte hus og planla framtiden og jeg så for meg det og å jobbe videre som komiker. Det var bra, forteller Aadne.

Det har vært tøft å forestille seg framtiden uten kjæresten for Aadne. Likevel har han valgt å beholde huset de skulle overta sammen. Der bor med han med Eides familiemedlemmer.

– Foreløpig bor jeg sammen med Idas søster og kjæresten hennes. I det huset, sier han.

– Hvordan føles det?

– Det er veldig fint. Vi hadde jo ikke overtatt det. Huset var ferdig bare noen måneder etter at dette skjedde. Vi har jo akkurat lært at man ikke trenger å planlegge for så lang tid, så hvis det føles ålreit nå så gjør vi det.

FØLER FRAMGANG: Komiker Nils-Ingar Aadne prøver sakte men sikkert å tenke langsiktig og positivt etter at kjæresten Ida Eide døde brått i fjor under et mosjonsløp på Jessheim. Foto: Pernilla Thelaus/ Skavlan

– Det er andre ting i livet

Med god støtte fra kollegaer, har det vært fint for Aadne å komme tilbake i arbeid som komiker. Han prøver å unngå tankene på mye på hvordan livet hadde sett ut hvis kjæresten fremdeles hadde vært i live.

– Jeg prøver å ikke henge meg opp i det bildet av hvordan det hadde vært for mye. Det er jo liksom i triste og tunge stunder: «Nå skulle hun vært her. Nå kunne vi gjort det og det. Nå hadde hun sagt det og det...», sier han.

Å tenke på å få seg kjæreste er ikke noe Aadne prioriterer med det første. Likevel føler han at han kan klarer å se framover.

– I starten var det sånn at jeg ikke visste hva som skjer i morgen. Det får jeg ta i morgen. Men så går det bedre og bedre, og jeg klarer å se lenger og lenger framover. Kanskje fordi man merker at det er andre ting i livet som må hentes fram som er fint, sier han.

Selv om Aadne kjenner på framgang etter det tøffe tapet, blir ikke jula slik den pleide å være.

– Jeg vet ikke om jeg gleder meg så innmari mye mer i år. Jeg må si det, forteller han.