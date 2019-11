Politiet: «Paradise»-Carl Aksel har svindlet unge mennesker for millioner

Han lever tilsynelatende et luksusliv.

De som følger Jansen på sosiale medier, kan se at han stadig reiser til eksotiske destinasjoner.

Der kjører han fete biler, drar på eksklusive fester og poserer med champagneflasker og dyre merkeklær.

I 2015, 2016 og 2017 hadde Jansen null kroner i inntekt og formue, ifølge skattelistene. I fjor tjente han 117.503 kroner – det er litt mindre enn man får i et vanlig studielån i løpet av et år.

Det har fått politiet til å spørre seg hvordan 24-åringen har kunnet finansiere livsstilen sin.

– Vi ser at han har hatt et betydelig merforbruk sammenlignet med hva ligningstallet hans skulle tilsi. Det gjør jo at politiet fatter interesse for ham, sier politiadvokat Andreas Kruszewski til TV 2.

Tidligere dømt

For mange ble Jansen kjent gjennom to sesonger av realityprogrammet «Paradise Hotel».

Han har senere snakket åpent om da han ble utsatt for blind vold. Han har også vært åpen om alkoholproblemene sine i et intervju med Se og Hør.

Samtidig har 24-åringen vært i politiets søkelys.

I 2013 ble han straffedømt for å ha benyttet falsk identitet og for å ha oppbevart narkotika. I 2015, like før han deltok i «Paradise Hotel», ble han straffedømt for andre gang – for ruspåvirket kjøring og nye narkotikalovbrudd.

De siste årene har Jansen forsøkt å slå seg opp som artist. Duoen han er del av, har mer enn 20 millioner avspillinger på Spotify.

Flere anmeldelser

Like før jul i fjor havnet Jansen i politiets søkelys igjen. En kvinne i begynnelsen av 20-årene fortalte at 24-åringen hadde lurt henne. I de påfølgende månedene kom det inn flere anmeldelser.

24. september i år gikk politiet til aksjon og pågrep ham.

To dager senere ble Jansen ført inn i rettssal 128 i Oslo tingrett. Iført grå hettegenser, blå chinos og beige sneakers tok han plass ved siden av sin forsvarer og begjærte seg løslatt.

FENGSLET HER: Oslo tingrett mener er fare både for gjentakelse og bevisforspillelse dersom Carl Aksel Jansen løslates. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tingretten landet på at 24-åringen skulle fengsles i fire uker. Senere har fengslingen blitt forlenget med ytterligere åtte uker.

Retten mener det er nødvendig å holde realitykjendisen fengslet for å hindre at han på ny begår alvorlige straffbare handlinger, viser kjennelsen.

Der fremgår det også at Jansen to uker i forveien hadde blitt pågrepet i samme sak, men senere løslatt. «Siktedes straffbare handlinger synes å ha eskalert den siste tiden», skriver retten.