Utklasser langrenn i premiepenger: – Tror nok de kunne tenkt seg mer publikum i Europa

Skiskyting nærmest utklasser langrenn når det gjelder premiepenger i verdenscupen.

I langrenn får en utøver rett over 90 000 kroner for seier i verdenscupen kommende sesong.

Skiskytterne tjener nesten det dobbelte. For seier i verdenscupen i skiskyting utbetales nemlig 160 000 kroner.

– Skiskyting er kjempepopulært i Europa, og IBU har vært gode på markedssiden og tjent bra med penger. Skiskyting er et kjempebra produkt med stor interesse, og dermed blir pengebruken deretter, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Før han fortsetter:

– Det internasjonale skiskytteforbundet (IBU) har laget et produkt som er veldig vennlig for TV-seerne og publikum. Det er et svært spennende produkt med tanke på at den som leder hele veien, ikke nødvendigvis vinner. I vinter skjøt jeg jo fra meg to VM-gull på siste skyting etter å ha ledet hele rennet. Så den er spesiell den idretten får. Det er aldri likt fra gang til gang, mener Thingnes Bø.

– Større i Europa

Storebror Tarjei Bø er ikke overrasket over at IBU utbetaler mer i premiepenger enn det FIS gjør i verdenscupen.

– Premiepenger blir ofte regulert ut i fra interesse, og internasjonal skiskyting har jobbet bra og fått en sterk posisjon de siste 10-15 årene. IBU har gjort en god jobb med rettigheter, og lyktes med å holde produktet populært i hele Europa. Langrenn har de siste årene slitt ute i Europa. Kanskje det merkes på premiepengene, sier han.

– Tror du noen av langrennsløperne er sjalu for at dere tjener mer i premiepenger på skiskyting?

– De norske er ikke det. Langrenn er en ekstremt populær idrett i Norge, og det er stort i land som Sverige og Finland. De fortjener all heder og ære de får. Men jeg tror nok de kunne ønsket seg mer publikum når de er ute i Europa, poengterer Tarjei Bø.

– Det er kanskje stygt å si det....

Selv om skiskytterne tjener mer i premiepenger enn i langrenn, hevder Ingrid Landmark Tandrevold at økonomisk gevinst ikke er motivasjonen for at hun driver med idretten.

– Det var ikke noe jeg tenkte på da jeg var 16 år og valgte skiskyting. Penger har aldri vært motivasjonen, slår hun fast.

Hun tror årsaken er enkel til at IBU gir mer enn langrenn i premiepenger.

– Skiskyting er stort i Europa og har mange sponsorer. Det er ikke sikkert derfor de har bedre råd, mener Landmark Tandrevold.