Eksperter: – DNB må etterforskes

– Dette fremstår som en hvitvaskingsskandale av enorme dimensjoner, og saken er svært alvorlig for DNB. Fra det som er kjent så langt, kan det synes som om det er snakk om klare brudd på hvitvaskingsloven, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

– Det er åpenbart at Økokrim må etterforske DNBs rolle i denne saken. Det bør også settes i gang en større gransking av om DNB har god nok kontroll på eierskapet til sine kunder, slik de er forpliktet til etter loven, sier Jacobsen til NTB.

Organisasjonen jobber blant annet mot hemmelighold i skatteparadis og i finansielle transaksjoner.

Økokrim holder tett

Saken ble først kjent i islandske medier tirsdag. Dokumenter fra WikiLeaks viser at mer enn 640 millioner kroner ble sluset fra den islandske fiskerigiganten Samherji gjennom bankkontoer i DNB via et postboksselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia.

Noe av pengene mistenkes å ha blitt brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia i bytte mot fiskekvoter. Ifølge DN har også rundt 32 millioner kroner knyttet til det samme sakskomplekset gått via DNB til et postboksselskap i Dubai.

Jussprofessor Jon Petter Rui ved Norges arktiske universitet i Tromsø mener også Økokrim må etterforske saken, skriver DN. Rui ledet utvalget som utarbeidet en ny hvitvaskingslov.

– Det er uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge, uttalte han til avisen onsdag.

Korrupsjonsekspert og NHH-professor Tina Søreide sier til avisen at hun mener en etterforskning fra Økokrim ville vært fornuftig i en så alvorlig sak for å avklare fakta.

Økokrim gir følgende svar på spørsmål en eventuell etterforskning av DNB:

– Økokrim er kjent med saken, men når og hvordan vi ble oppmerksom på den kan jeg ikke å si noe om. Generelt pleier Økokrim verken å bekrefte eller avkrefte om vi har mottatt anmeldelse i eller etterforsker en sak, skriver førstestatsadvokat Trude Stanghelle i en epost til NTB.

– DNB har sviktet

Taks Justice Network Norge sier saken vekker bekymring av flere årsaker.

– For det første har DNB bedyret at de har styrket sitt anti-hvitvaskingsarbeid og satt inn masse krefter på det. Til tross for dette har ikke DNB på egen kjøl oppdaget og stanset disse utbetalingene selv om varsellampene burde ha blinket. Her er det snakk om skatteparadis, store beløp over lang tid og uklarhet om eierforholdet, noe som burde ha reist røde flagg, sier Sigrid Klæboe Jacobsen.