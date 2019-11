– Frode Berg er nå en fri mann. Han har sittet fengslet i to år før han ble benådet av Russland og utvekslet klokka 11 i dag, sa statsministeren under en pressekonferanse hun og utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt fredag kveld.

Både Solberg og Eriksen har snakket så vidt med Frode Berg på telefon fredag.

– Jeg sa til han at jeg er glad for at han nå er en fri mann og ønsket han velkommen hjem til Norge, sier Erna Solberg.

Helsesjekk og pass

Solberg sier at disse to årene naturlig nok har vært en stor belastning for Frode Berg, hans familie og hans nærmeste.

– Han vil nå bli gjenforent med familien sin. Han har hatt to vanskelige år i fengsel, og det er godt at han nå er en fri mann, sier statsministeren.

Berg ble møtt av den norske diplomaten Karsten Klepsvik og sin norske advokat Brynjulf Risnes da han krysset grensen mellom Kaliningrad og Litauen fredag formiddag, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det blir også sørget for nødvendig oppfølging, både med helsesjekk og utstedelse av pass til ham, sier utenriksministeren.

– Tatt tid å finne løsning

Statsministeren sier at norske myndigheter ved ambassaden i Moskva har fulgt opp Berg for å gjøre soningsforholdene hans best mulig.

– Ambassaden har hatt så tett kontakt med Berg som russiske myndigheter har tillatt, sa Solberg.

Statsministeren sier at norske myndigheter fra første stund har arbeidet for å få Frode Berg hjem.

– Vi har arbeidet etter flere spor og på flere ulike nivåer, men det har tatt tid å finne en løsning, sier Solberg.

Berg bestemmer hjemreise

Søreide roste samarbeidet mellom Norge og Litauen i forbindelse med denne saken.

– Det er opp til ham når han vil reise hjem, men vi vil bistå ham hvis han har behov for det, og vi stiller til rådighet transport hjem hvis han ønsker det, sa hun.

Norske myndigheter kommer til å følge ham til Norge når han ønsker å reise hjem. Foreløpig er det uklart nøyaktig når det skal skje.

– Han kommer hjem så snart som praktisk mulig, sier Solberg.

