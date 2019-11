Mynten som er over 180 år gammel skal under hammeren hos Stack’s Bowers Galleries i Baltimore denne uken.

Mynten var i året den ble produsert verdt en halv dollar, og det ble kun laget så få som 20 av eksakt denne typen, skriver CNN.

I dag regner man med at det er igjen mellom 11 og ni mynter som har overlevd av de opprinnelige 20 myntene.

Veldig sjelden

Mynten ble laget av New Orleans Mint i Louisiana, som var et myntverk som lagde sølv- og gullmynter i perioden 1838 til 1909.

På den tiden mynten ble produsert, ble mynter i USA stort sett laget av sølv og gull som var importert fra Mexico. Sølvmynter laget av materialer fra Latin-Amerika hadde ofte en ujevn kvalitet, sier auksjonshuset.

De ble ofte da smeltet om og brukt som mynter med redusert verdi på grunn av dette. Akkurat som mynten som nå skal auksjoneres bort, som kun var verdt en halv dollar.

Disse myntene tror man først og fremst brukt til å teste nye mynt-presser, eller så ble dem laget som presentasjonsmynter, sier myntekspert Walter Breen til CNN.

– Uansett så ble det laget veldig få av disse myntene. På grunn av sykdomsutbrudd ble myntverket i 1838 stengt i en lengre periode, så produksjonen av denne spesielle mynten stoppet opp, sier han.

Blir ikke billig

De resterende myntene er spredt rundt omkring, og man vet bare hvor ni av myntene er. Én er eid av et nasjonalt myntmuseum i Washington DC.

Nå spås det at mynten vil selges for over 4.6 millioner norske kroner. Hvis det blir tilfellet, vil det fortsatt ikke sette noen rekord. I 2014 ble en mynt av samme slag (1838-O half dollar) solgt på en auksjon i Florida for i overkant av syv millioner norske kroner. I januar i år ble en mynt av samme typen solgt for over fire millioner norske kroner.

Svingningene i pris kommer av kjøpekraften hos potensielle kjøpere og hvilken «visuell appell» mynten har, sier auksjonshusets myntekspert, Vicken Yegparian til CNN.