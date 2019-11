Det opplyser seksjonssjef Magne Fladby til TV 2.

– Den første utbetalingen har gått til bank fra oss. Vedkommende vil ha pengene på sin konto i dag eller like over helgen, skriver Fladby i en e-post.

Utbetalingen er på ca. 70.000 kroner. I tillegg vil personen som har mottatt pengene få utbetalt renter om noen dager.

– Vi arbeider så raskt vi kan for at de som har blitt rammet av denne feilsituasjonen, skal få tilbakebetalt det de rettmessig har krav på, så raskt som mulig, sier Fladby.

Flere tusen saker

Tidligere denne uken sa seksjonssjefen at Nav prioriterer de mest alvorlige sakene først, der personer har blitt domfelt, anmeldt eller har fått et tilbakebetalingskrav som følge av feilen.

Fladby sa også at Nav ikke har oversikt over hvor mange som kan være berørt ved at de har fulgt det som inntil nylig var de praktiserte reglene.

Det kan være snakk om mange titalls tusen, ifølge trygderettsekspert Olav Lægreid.

Kan måtte vente lenge

Nav har ikke oversikt over hvor store beløper de kommer til å måtte betale tilbake.

FØRSTE UTBETALING: NAV sendte ut penger fredag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er ikke mulig å gi noe anslag på beløpsstørrelser fremover i tid, da dette ikke er klarlagt før saksbehandlingen er ferdig, sier Fladby.

Det er heller ikke klart hvor lange tid det vil ta før alle berørte brukere har fått tilbakebetalt penger de har krav på.

– Det er en del kompliserte saker her som vil ta litt tid å saksbehandle, blant annet har vi en del saker hvor vedkommende har vært både innenfor og utenfor EØS. Da må vi beregne de ulike periodene, og det vil ta noe tid, sa Fladby til TV 2 tirsdag.