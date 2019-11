Verdenseneren trosset farens råd: – Han ble forbannet

Mange kakestykker er blitt servert på kjøkkenbordet til ekteparet Marit og Ragnar Berntsen i Naustdal utenfor Førde.

Med et dampbakeri som familiebedrift trenger ikke anledningene å være veldig store for at søtsakene finnes frem - og i det siste har det vært mange av dem.

Barnebarnet deres, Anders Mol (22), har nemlig flyttet inn for vinteren. For folk flest er han mest kjent for å utgjøre den ene halvdelen av verdens beste sandvolleyballpar, men i Naustdal er han bestemors «kosegutt».

Men bevertningenen og dullingen til bestemor er ikke den eneste grunnen til at 22-åringen har flyttet inn.

Denne vinteren spiller han nemlig innendørsvolleyball for Førde - et av Norges beste lag.

– Jeg har savnet å være en del av et større lag. I sandvolleyballen er vi en liten gjeng som reiser mye sammen, og selv om jeg ikke er lei av dem, er det godt å få nye impulser. Det er jo utrolig gøy å spille innendørs, sier Mol.

PÅ BESØK HOS BESTEFORELDRENE: Anders Mol (i midten) bor hos bestemor Marit Berntsen (til v.) og bestefar Ragnar Berntsen i vinter. Foto: Elias Engevik

Større skaderisiko

Men valget om å spille eliteserievolleyball i idrettshaller i hele vinter, er langt fra ukontroversielt. Med flere spillere på banen å forholde seg til og et hardere underlag å lande på, vedgår Mol at risikoen for å pådra seg skader er større enn om han hadde trent i sanden.

Likevel vil han holde på med det før hans viktigste sesong i karrieren. En sesong som etter planen skal ende med OL-medalje.

– Er dette gambling?

– Mange vil si det, men jeg føler ikke det selv. Jeg føler at jeg har god kontroll på det som skjer på banen. Så lenge alt er under kontrollerte forhold, og alt er bra for meg, så tror jeg at det kommer til å gå helt fint, sier Mol, og banker i bordet.

– Det har gått veldig fint til nå. Vi får håpe at det fortsetter sånn.

Brå slutt på innendørskarrieren

Før han ble en av de aller største profilene i sandvolleyballsirkuset, satset 22-åringen fra Strandvik på en karriere som innendørsspiller. Talentet var ubestridt - og med sin enorme rekkevidde ble han interessant for utenlandske proffklubber.

Som 19-åring signerte han for den belgiske toppklubben Noliko Maaseik. Der fikk innendørskarrieren en brå slutt.

– Jeg varmet opp da jeg plutselig kjente at det gjorde vondt i venstre bryst. Umiddelbart tenkte jeg at det var noe galt med hjertet, så jeg sa fra til treneren min. Jeg så for meg et «worst case scenario», sier Mol.

Han ble hentet av ambulansen og kjørt til sykehuset. Røntgenbildene derfra viste at det ikke var noe galt med hjertet, men at toppen av lungen hadde kollapset og løsnet.