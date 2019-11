Følg Emma Ellingsen (18) ett skritt nærmere kjønnsoperasjon

Mandag kveld er det klart for premiere på andre sesong av «Generasjon Z» på TV 2 Sumo.

Serien tar unges hverdag på alvor og speiler livet til de unge i et av verdens rikeste land anno 2019.

I denne sesongen får vi møte seks ungdommer med store planer og drømmer, og desto høyere forventninger til seg selv og omgivelsene.

Se trailer for serien øverst i videovindu.

Det blir gjensyn med fire av ungdommene fra første sesong, – Anders, Emma, Ylva og Herman. I tillegg har serien fått inn de to nye fjesene, Camilla og Aiba.

Her er ungdommene og litt av det seerne har i vente i den nye sesongen.

Anders Eggan (22)

ProffbokserAnders har fått seg kjæreste og jobber mot sin 5. proffkamp. Som alltid møter han på store utfordringer når det kommer til skade i en risikofylt sport. Men støttespillere som kjæreste og familie er der og backer så godt de kan frem mot kamp.

Emma Ellingsen (18)

Modell, YouTuber, født i feil kropp-ambassadørFyller 18 år i høst og går over i voksenverden. Hun er nå klar for kjønnskorrigerende operasjon, men det er lang ventetid og hun har ikke fått noe konkret dato på operasjonene. Hun er utålmodig med å få gjort operasjonen, men prøver å fylle dagene med jobb og nye spennende samarbeid. Hun er fremdeles veldig opptatt av å være en sterk talsperson for folk som er født i feil kropp. Dette er noe hun virkelig brenner for.

Ylva Olaisen (19)

ArtistNy manager og ny musikk. Er russ og snart ferdig på skolen, og nå kan hun endelig vie livet sitt til det hun elsker aller mest. Med ny manager i København og en kjæreste i Malmø, så ønsker hun å flytte dit, men utfordringen er å få nok penger til å flytte fra Kristiansand. Hun er utålmodig og vil komme et steg videre med musikken, men man blir ikke nødvendigvis rik av å drive med musikk..

Herman Dahl (17)

YouTuberHan har startet sitt første år på videregående for å dyrke sin store lidenskap på medielinja. Han lever et lykkelig ungdomsliv med mange gode venner og familie rundt seg. Denne sesongen opplever han også motgang etter han har inngått et kontroversielt samarbeid med Oslo kommune. Han går til psykolog og er ærlig på at dette har gått inn på han. Før var det barn som kritiserte han, nå er det voksne. Og det gjør vondt. Som et plaster på såret vinner Herman Gullsnutten.

Camilla Skjærdal (20)

Nestleder i Røde KorsHun har tusen baller i lufta, og studerer ved siden av sin rolle i Røde Kors Ungdom. Hun brenner blant annet for psykisk helse hos ungdom og vil vise at røde kors kan være et fint sted å være frivillig. Hun står overfor et stort valg om å stille til leder. Dette kan resultere i at hun må flytte fra Bergen til Oslo, og da flytte fra sin kjæreste og samboer Eirik. Han betyr alt for henne, så dette er et stort og vanskelig valg.