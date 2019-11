– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg, sier Lunde via sin talsperson Ann-Kristin Bjergene til NTB.

Fredag ble spiondømte Frode Berg overlevert til den norske ambassaden i Litauen, slik at han kan komme hjem til Norge og familien sin.

Nesten to år i russisk fangenskap er dermed over.

Erna Solberg glad

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass.

Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor ble Frode Berg overlevert til ambassaden i Vilnius fredag kl. 11.

Berg vil komme hjem til Norge og gjenforenes med sin familie, heter det.



Erna Solberg takker Litauen, som spilte en viktig rolle for at Berg skulle benådes.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldingen.

Dømt til 14 års fengsel

Like før kunngjøringen holdt Litauens president Gitanas Nauseda en pressekonferanse der han bekreftet at nordmannen var en del av spionbyttet.

Fredag benådet presidenten de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

Den pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg (64) har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

(NTB)