Dette bør du velge i julen

TV 2 hjelper deg tester utelys til jul. Her er det både oppblåsbare julenisser, skilt, juletre og lys styrt av mobiltelefonen.

Interiørdesigner og TV-programleder Halvor Bakke får hjelp av familien Øwre til å vurdere de beste julelysene fra Nille, Europris, Power og IKEA.

Blinkende moro

Den nyeste formen for julelys er app-styrte lyslenker, hvor du kan velge farger og hvordan de skal blinke.

FARGESPRAKENDE: App-styrt lys gir mye farger.

Den enkleste varianten fra Power er Kulz iSparkle med 180 lys til 299 kroner. Her kan man velge enten masse farger eller varmhvit. Du kan også få den til å gå i takt med musikken.

Twinkly Smartlys med 150 lys er adskillig smartere, men koster hele 899 kroner. Her kan man velge blant mange forskjellige fargemønstre og man kan også bruke fingeren til å skape sitt eget mønster. Men da familien prøvde å skrive «God jul», var det umulig å lese med så få lys. Får å få til dette må man satse på en av de dyrere variantene til Twinkly med flere LED-lys.

FAREMØNSTERE: På Twinkly kan du skreddersy farger og blinking etter humøret.

Talestyrt lys

Twinkly fungerer også med Google Assistant, slik at man kan snakke til den og den lager spennende mønstre etter musikk.

Men verken interiørdesigner Bakke eller familien Øwre lar seg blende av det blinkende lyset. De mener det er unødvendig å betale ekstra for denne funksjonen.

– Jeg er tilhenger av personlig hjem og uttrykk. Men det får være grenser, sier Halvor Bakke.

TV 2 hjelper deg har også vært på besøk hos Peer Tarkington, som har et prangende lysshow rundt huset sitt. Han mener nordmenn er for konservative i julebelysningen og slår et slag for appstyrt lys.

– Det er morsomt og fint, og det blir mer liv ut av det, mener han.

LYSENDE: Peer Tarkington sparer ikke på kruttet.

Julenisse på motorsykkel

Når det gjelder skilt, figurer og annen julepynt er det mye å velge i. Rikke på 14 år er glad i den oppblåsbare julenissen til 300 kroner fra Nille.

– Jeg synes den er kul, morsom og litt barnslig, sier hun.

Men den nissen vil ikke komme inn i hjemmet til interiørdesigner Halvor Bakke.

KONFLIKT: Morsom eller ikke morsom, det er spørsmålet.

– Det er skikkelig kleint. Kan man ikke bare la julenissen få være julenissen, sier Halvor og drar ut stikkontakten på oppblåsbare nissen.

Heller ikke julenisse på motorsykkel fra Europris til den nette sum av 799 kroner faller i smak.

– Den er enda verre, utbryter Halvor og stønner:

– Hvem vil ha en julenisse på motorsykkel?

Her er familien enig.

Tommel opp

Men Europris Snøfnugg til 499 kroner og IKEAs juletre STRÅLA til 499 liker både Halvor og familien. De får prisen for godt kjøp hos TV 2 hjelper deg.