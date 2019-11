Da Stortinget i sommer la avfallshåndteringen ut på anbud, stilte de ingen konkrete krav til graden av gjenvinning og resirkulering, og ingen krav om lavutslippstransport.

Mens Oslo kommune og transportselskapet Ruter legger ned store ressurser på gjenvinning og miljøvennlig transport i sentrum, valgte Stortinget ikke å stille slike krav i sitt avfallsanbud.

Trakk seg i protest

Bare ett år tidligere hadde politikerne inne i Stortingssalen behandlet stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi».

Det vedtok et stort flertall blant annet at «klima og miljø er det feltet der de offentlige innkjøperne selv mener at de har mest å gå på, både når det gjelder prioritet, kunnskap og kompetanse i sin organisasjon og i sine anskaffelser». Meldingen tar til orde for at det offentlige skal bruke sin markeds- og innkjøpsmakt til å dra samfunnet i en grønnere retning.

Men da Stortinget selv skulle inngå ny avfallskontrakt, stilte de så slappe miljøkrav at en av tilbyderne trakk seg i protest.

– Det er litt for å få signaleffekten at vi ikke har valgt å gi pris på dette anbudet, vedgår Vidar Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS, som er Norges nest største selskap innen håndtering av næringsavfall.

Olsen tviler på at administrasjonen i Stortinget har satt seg inn i hva som skjer i overgangen til et sirkulært samfunn.

– Gammeldags og bakpå

Konkurrenten Norsk Gjenvinning, som har hatt kontrakten på Stortinget de siste tre årene, bruker enda sterkere ord om at Stortinget også i denne anbudsrunden stilte så slappe miljøkrav, at det i realiteten bare var en konkurranse på pris.

Administrerende direktør Erik Osmundsen rister på hodet:

– Det er skikkelig dårlig!

– Fordi det er Stortinget?

– Ja, spesielt fordi det er Stortinget. Ledelse kommer fra toppen og det er veldig viktig symbolsk at de går foran og viser alle andre bedrifter og offentlige myndigheter hvordan dette skal gjøres, mener han.

– Så Stortinget er litt gammeldags og bakpå her?

– Ja, det må være noe av det mest gammeldagse og bakpå vi har her i landet, sier Osmundsen.

Stortingsdirektøren: – Vi er miljøbevisste

Men direktøren på Stortinget, Marianne Andreassen, som har ansvaret for slike innkjøp på Stortinget, er stolt av Stortingets nye avfallshåndteringsopplegg.