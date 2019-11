Rebecca rømmer til Bali – orker ikke tanken på å starte ny bedrift i Norge

TV 2 møter Rebecca Mahboubi hjemme i hennes leilighet i Oslo mens hun pakker kofferten.

Mahboubi har vært et kjent fjes i norsk kafé- og restaurantbransje siden 1990-tallet, da hun startet Bagel & Juice.

Med sunn fast food, juice og smoothies var hun nyskapende i bransjen. Bagel & Juice ble en kjede med en rekke kafeer i flere norske byer.

Utslitt av byråkrati

Hun solgte seg ut i 2006, men fortsatte å skape nye utesteder. Inntil 2017.

Da solgte hun det siste prosjektet sitt, den kritikerroste restauranten Mad Fork på Majorstua.

– Jeg var utslitt av å bruke det meste av tiden min på å snakke med og skrive brev til kommunen, sier Mahboubi til TV 2.

Da hun startet den siste restauranten, opplevde hun å få stadig nye pålegg fra Plan- og bygningsetaten om utbedringer av lokalet.

– Jeg fikk beskjed om at en utbedring var bra og så kontrabeskjed om at jeg måtte gjøre noe annet i stedet. Og dette var kostbart: Det gikk 50.000 kroner der og 100.000 kroner der, og kommunen kom igjen med nye ting vi måtte gjøre, sier Mahboubi.

Hun har også ventet lenge på svar, når hun har hatt spørsmål til kommunen.

– De skal egentlig svare innen tre uker, men jeg ventet flere måneder på å få svar, sier Mahboubi.

Hun fikk tilsendt ferdigattest for lokalet fra Plan- og bygningsetaten for to uker siden. Det var over to år etter at hun solgte restauranten.

Et stort problem

Ifølge SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet) er det et stort problem for små og mellomstore bedrifter at de møter et stivbent byråkrati.

– Reglene håndheves ikke likt fra saksbehandler til saksbehandler. Det betyr at det er tilfeldig hva slags behandling man får på søknader, sier Olaf Thommessen, administerende direktør i SMB Norge til TV 2.

SMB Norge starter nå en kampanje for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i møte med det offentlige.

Ifølge en undersøkelse blant organisasjonens 5000 medlemsbedrifter, svarer over 40 prosent av bedriftene at de har opplevd uanmeldte tilsyn som har hatt direkte negative konsekvenser på driften.

Bedriftseierne melder om både økonomiske konsekvenser, og en markant økning i tidkrevende papirarbeid.

51 tilsyn på tre år

– En av våre medlemsbedrifter opplevde å få 51 tilsyn fra myndighetene i løpet av tre år. Da bruker eieren en stor del av sin arbeidstid på rapportering til det offentlige, tid man heller bør bruke på å utvikle bedriften, sier Thommessen.