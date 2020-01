Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei - vi fikk hyggelig beskjed fra bilforhandleren vår i går. Vi får vår nye Volvo om et par uker.

Men så dukket spørsmål om vinterhjul, og dimensjon, opp. Den har store 20-tommershjul på sommerdekkene. Husker ikke bredden på dem men de er kraftige.

Mener å ha lest at du som bilekspert anbefaler smalere og mindre dekk på vinteren. Tenkte derfor å høre med deg om det kanskje er fornuftig å velge noen litt mindre felger med smalere dekk til vinterbruk?

Vi bor rett nord for Oslo og kjører mest i lavlandet og har de siste noen årene kjørt piggfritt. Takker for dine tanker og råd rundt dette.

Benny svarer:

Tanker og tips skal bli! Morsom med ny bil da. Gratulerer!

Dette med valg av alternativ dimensjon til vinterhjulene er en gjenganger som jeg har svart på tidligere også.

Ofte kjøper man dyre og store sommerhjul. Rett og slett fordi det ser bra ut, så ofrer man gjerne litt av komforten. Nyere biler leveres jo også med større og større hjul som standard.

Brede hjul lager ofte både mer støy, sporer mer og ruller tyngre og bidrar slik også til et høyere drivstofforbruk. Dessuten er de ofte en god del dyrere også – både felgene og dekkene. Som så ofte ellers – man må lide litt for skjønnheten og store hjul på bilen er ikke noe unntak der.

Det har lenge liksom vært en vedtatt sannhet at å velge mindre og smalere vinterhjul gir bedre framkommelighet. Men det er en myte med rom for modifikasjoner.

Fordelen med smalere hjul er at man får økt marktrykk. Det vil si at dekket "klemmes" hardere mot underlaget og gir bedre grep. Det er kanskje særlig viktig der man bruker piggdekk og hvor man ofte kjører i løs snø eller på løst underlag som slaps osv.

En hyggelig bonus er, som allerede nevnt, at mindre hjul også koster mindre penger.

Men – det er altså et men her. De siste årene har de piggfrie dekkene blitt bedre og bedre. Disse kalles ofte for friksjonsdekk. Fordi massevis av små lameller og porer i gummien skaper friksjon mot underlaget.

Når man da reduserer dekkdimensjonen, ved å velge et smalere dekk, blir friksjonsflaten mot underlaget mindre og man får dårligere feste. Derfor kan man lagt på vei avlive den gamle myten om at smale dekk gir best grep. For det er ikke alltid slik.

Det skal, i rettferdighetens navn, legges til at friksjonsdekkene ofte fungerer best på hardt underlag og ikke alltid er like gode på løst underlag. Så det å tenke litt gjennom hvilke kjøreforhold bilen vanligvis brukes i er ikke dumt.

En annen faktor et nye biler de siste årene her blitt tyngre og tyngre. For noen tiår siden veide en vanlig familiebil rundt 1.000 kilo. Nå veier de ofte både 300 og 600 kilo mer. Så marktrykk har man.

Mange biler drasser sågar rundt på flere hundre kilo med batterier i tillegg.

Kjører du mest på hardt underlag og har piggfrie friksjonsdekk, kan du trygt velge ganske brede. Bor du et sted med mye snø og løsere føre, er det altså en fordel med noe smalere dekk.

Håper dette var noen innspill som gjorde deg litt klokere. Lykke til med dekkvalget!

