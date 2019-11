– Det er veldig alvorlig. Problemet at et vogntog ute av kontroll ofte kan resultere i det vi politikere må gjøre alt for å unngå. En ny dødsulykke, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Vedum har invitert TV 2 med på et møte med yrkessjåfører og dekkleverandører.

Han vil følge opp landsmøtevedtaket om kamp mot sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlige sikkerhet i veitransporten.

– Sjokkerende

På møtet i Tromsø handlet det om utenlandske vogntog med dårlige dekk, om sjåfører uten vintererfaring, men også om en varslet EU-godkjenning av vinterdekk fra 2020, som norske bransjefolk kritiserer.

– Du virket lettere sjokkert over det du fikk høre?

– Ja, det er egentlig sjokkerende at det er strengere regler og dekkrav til en privatbil enn det er til et stort vogntog.

Jørn Nystrand er avdelingsleder på Dekkmann i Tromsø. Han er skremt over hva som til daglig ruller på vinterveiene i nord.

I samtale med Vedum leverer han dystre rapporter om hvor ille det står til, og tilstanden til mange av vogntogene som slipper inn i Norge.

– Vi må stille krav

– Vi må stille krav til sjåfører og bileierne at de er skodd for is og snø på norske vinterveier. At man må bruke piggdekk eller kjettinger, at dekkene ikke bare skal være svarte og runde med luft i.

Nystrand formidler også sin egen, og bransjens, dom over EUs varslede vintermerking av dekk som skal innføres fra 2020.

– Det må stilles klare krav. Til gummi, til andre ting av betydning for dekkets kvalitet på vinterføre. Det er heller ikke noe kontrollregime som gir trygghet for at du med den merkingen er trygg på at det er et godt vinterdekk egnet for nordnorske forhold.

Transportnæringen er enig. Bileier og sjåfør Arvid Karsen på Transportsentyralen i Tromsø stiller seg bak Nystrands vurdering av at ordningen gir falsk trygghet.

At dekkprodusentene uten noen form for godkjenning selv kan stemple vintermerket på dekkene, betraktes som meningsløst.

– Meningsløs «alpemerking»

– Ei slik «alpemerking» på dekk som også kan være sommerdekk, det har vi ikke bruk for. I hvert fall ikke i i Troms, sier han.

Sp-leder Vedum sier han drar nordover for å få grasrota i tale.

– Hverdagsdiskusjonen i norsk politikk dreier seg i hovedsak om forhold innenfor ring tre i Oslo. Det er et stort problem. Kommer man seg utenfor den, finner man raskt ut at mye av det som bestemmes er uholdbart. Tilbakemeldinger som jeg har fått i dag, bekrefter det.

Senterpartiet er ikke tilfreds med de tiltak regjeringen har fremmet for å trygge vinterveiene og stanse de såkalte «dødsmaskinene» på hjul.

På møtet i Tromsø ble han også anmodet om å se nærmere på statens eget ansvar, som veieier. Her ble det etterlyst bedre veivedlikehold, med mer brøyting, salting og strøing.