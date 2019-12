Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Heisann! Jeg tenker på å bytte ut min dieselbil i en elbil. Sitter og sikler på brukte Tesla Model S på nettet, da det har vært en drøm siden de kom.

Jeg ser etter en bil til maks 450.000 kroner, helst ikke eldre enn 2015-modell og med så mye utstyr som mulig. Kjekt med litt "motor" også, men da blir det fort høy kilometerstand og høyere pris, så ikke ett must. Hva tror du om å kjøpe en slik bil brukt? Usikker på hvordan de er å eie når garantien har gått ut... Mvh. Litt Usikker Ålesunder.

Benny svarer:

Hei på deg!

Det er nok flere som funderer på å bytte ut dieselbilen med en elbil de neste årene. Nå begynner det jo også å bli et greit utvalg av elbiler på markedet. Det var det ikke de første årene.

Tesla Model S behøver slett ikke å være noe dumt valg. Bilen er romslig, komfortabel, de fleste er godt utstyrt og de går bra. Selv uten de største batteripakkene går de mye bedre enn de fleste sammenliknbare personbiler med fossilmotor.

Jeg mener også at bilen står seg godt, selv etter såpass mange år på markedet. Den kom i 2013, men oppleves fortsatt som langt mer moderne og framtidsrettet enn mange av konkurrentene.

En annen ting som taler for er Teslas geniale ladenettverk. Enkelt, godt utbygd og gratis – om man kjøper en eldre bil.

Men jeg forstår også skepsisen din. Historiene om uheldige eiere som har gitt opp hele "sirkus-Tesla" har florert i media – også her på Broom.

Fornøyde eiere?

Noe småfeil og tull har nok mange opplevd, men biler som Volvo, Mercedes og BMW er vel heller ikke alltid feilfrie? Mitt inntrykk er at langt de fleste er godt fornøyd med sin Tesla. Men det blir det liksom ikke de helt store mediaoppslagene av. Likevel: Det skal ikke feies under teppet at det har vært noen "humper" underveis. Det virker imidlertid som om Tesla har fått ryddet godt opp i dette nå.

Akkurat nå finnes det rundt 500 brukte Tesla Model S i salgsi Norge, i flere prisklasser. De eldste og billigste får du nå for under 300.000 kroner. Da snakker vi om første årsmodell som er 2013 og med en kilometerstand på pluss/minus 200.000 kjørte kilometer. Dessuten bakhjulsdrift.

Model S kom etterhvert også med firehjulsdrift og noe oppgradert interiør, hvor den største endringen var bedre seter. En 2015-modell med rundt 75.000 kilometer, firehjulsdrift, next-gen-seter og godt med utstyr koster omtrent det du er villig til å betale.

I 2016 fikk Model S en facelift hvor ny front og adaptive lykter var de største endringen. Det skal også sies at Tesla selv ikke opererer med årsmodeller på tradisjonelt vis, slik som vi har delt dem opp her, da bilene kontinuerlig oppgraderes over nettet.

Dette må du sjekke

Brukte biler blir jo gjerne slitt og har også ofte noen gjengangerfeil. Slik er det også med brukte Tesla.

Det man bør ta en ekstra kikk på er dekkene. På noen av bilene har disse blitt skjevt slitt bak. Forstilling og bremser bør også sjekkes litt nøye. En runde med nye bremseskiver og klosser koster 17.000 kroner. Håndbrekket kan henge. Dugg i hovedlampene kan forekomme og de fancy dørhåndtakene kan nekte å komme ut/gå inn igjen. Også parkeringssensorene har det vært noe trøbbel med. På biler som har gått langt kan bærearmene bak bli ødelagt.

Den generelle byggkvaliteten er ikke helt på nivå med BMW, Mercedes og Lexus.

Jeg mener likevel at det å eie en Tesla uten garanti ikke er noe skumlere enn å eie en annen bil uten garanti.

For du behøver i alle fall ikke bekymre deg for diesel-forbud, høye drivstoffpriser, registerreim-skift, turbohavari, utslitt kamaksel, feil på drivstoffpumper, tette partikkelfiltre eller ødelagte vannpumper. En elektrisk motor har knapt bevegelige deler i forhold til en forbrenningsmotor og den generelle driftssikkerheten er svært god.

Leter du opp en fint eksemplar i god teknisk stand, så mener jeg at dette kan være et smart bilkjøp og jeg tror du blir fornøyd.

Lykke til!

