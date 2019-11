Selv om mange mente en overgang til kinesisk fotball ville være negativt for landslagskarrieren, har Ole Selnæs spilt seg til en fast plass på laget til Lars Lagerbäck.

Men nå, tre serierunder før slutt i den kinesiske toppdivisjonen, ligger klubben hans – Shenzhen – an til nedrykk.

Det fører igjen til spørsmål rundt framtiden til 25-åringen.

– Jeg går ikke rundt og tenker på hvis og hva. Det får jeg ikke gjort noe med. Det er umulig å planlegge ting i fotball. Vi får telle opp til slutt. Jeg tar ingen avgjørelse på det nå, sier Ole Selnæs.

Likevel er trønderen klar på at han har landslaget i bakhodet.

– Det er mange forskjellige ting du må tenke på, det er jo en totalpakke. Og jeg tenker jo selvsagt på landslaget, sier han.

Glad han er blitt eldre

Den tidligere Rosenborg-spilleren har i alle år vært kjent for å ha en vinnerskalle av de sjeldne. Og som han påpeker selv, så har han stort sett bare vært vant til å spille på lag som gjør det bra.

Derfor er nedrykksstriden i Kina på mange måter en ny situasjon for ham.

Han legger ikke skjul på at motgangen for en med hans temperament kunne vært vanskelig å takle da han slo gjennom i Rosenborg.

– Jeg er veldig glad for at det skjer nå og ikke for fem-seks-sju år siden. Jeg er blitt ganske mer voksen og moden nå. Jeg tror jeg hadde vært et helvete å ha med å gjøre om jeg var litt yngre. Nå rister jeg av meg tap fortere. Men jeg er fortsatt en sterk vinnerskalle, påpeker Selnæs.

Han er langt ifra likegyldig til om det blir seier eller tap.

– Blir jeg det en dag, da legger jeg opp. Det er enorm forskjell på tap og seier, sier han.

Midtbanespilleren sier han trives i Kina selv om det går tungt sportslig.

– Det er en ny situasjon for meg. Men jeg tror det er en lærerik situasjon for meg, sier han.

Ble forespeilet tøff sesong

Han sier han på ingen måte er overrasket over at sesongen i Kinas øverste divisjon har blitt til en kamp om å unngå nedrykk.

– Jeg visste at det mest sannsynlig kom til å bli sånn. Det var det jeg ble forespeilet av klubben. Men nå er det tre kamper igjen, og det kan enten bli en veldig vellykka sesong eller en fiasko, sier Selnæs.

Hans klubb har igjen to kamper mot lag midt på tabellen. I siste serierunde venter Shanghai SIPG som kjemper om seriegullet.

– Det er egentlig helt normal stemning i klubben. Det er viktige kamper hele tiden. Jeg får litt spørsmål om det titt og ofte, men helt siden i RBK har jeg blitt fortalt at alle kamper er sjukt viktig. Vi spiller egentlig bare viktige kamper, så stemningen er helt normal, sier han.

Selnæs har tidligere vært klar på at nivået i Kina er bedre enn i Rosenborg. Og selv om klubben hans altså ligger an til nedrykk, er oppfattelsen fortsatt den samme.

– Det er jo ikke rett tidspunkt å spørre meg om Rosenborg nå... Men det har ikke forandret seg. Vi hadde fortsatt vunnet, mener han.