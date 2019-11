Lørdag kveld går NM i eFotball av stabelen på Ullevaal Panorama. 48 av Norges fremste FIFA-spillere skal kjempe om tittelen som norgesmester og en plass på det norske eFotballandslaget.

To av disse er brødrene Behar og Besnik Kovaci. Gjennom oppveksten har det gått i store mengder fotball og FIFA for brødrene. Nå ser de frem til å måle kreftene når de skal opp mot norgeseliten og hverandre.

– Å gå fra å spille hjemme i stuen til å ha masse kameraer og folk rundt deg er først og fremst veldig spennende, og helt annerledes, forteller storebror Behar.



Verken lillebror eller storebror er særlig glad i å tape, så det å ha hverandre som konkurrenter ser de på som en positiv rivalisering.

– Det kan bli litt bitterhet hvis den ene knuser den andre, men vi pleier som regel å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp, sier Behar.

Spiller i samme gruppe

Ikke nok med at de begge klarte å kvalifisere seg til NM, men de skal også spille i samme gruppe.

–Det blir spennende å se hvordan vi begge kommer til å takle det. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å komme så langt. Det er bare kult at vi får spille mot hverandre, sier Behar.



Selv om de begge er fornøyde med å ha kvalifisert seg, stopper ikke ambisjonene der. For lillebror Besnik er målet å gå hele veien og sikre seg plassen på landslaget. Storebror Behar har nok de samme ambisjonene, men svarer noe mer ydmykt på spørsmålet.



– Jeg blir veldig fornøyd om jeg klarer å nå semifinalen. Da viser jeg at jeg er topp fire i Norge. Men om jeg kommer til semifinalen og ikke vinner turneringen blir jeg bitter, sier Behar.

Besnik legger dog ikke skjul på at storebror muligens er litt bedre enn ham.



– Storebror vil alltid være best, svarer Behar med et smil.

Heldags med FIFA

NM i eFotball spilles på FIFA Ultimate Team med åpne kontoer fra EA Sports. Det vil si at samtlige deltakere vil ha tilgang til de samme spillerne i spillet.

Gruppe A til C sparkes i gang allerede kl. 11.00, mens gruppe D til F starter kl. 14.00. De fem beste fra hver av de seks gruppene og de to beste sekserne går videre til utslagsrundene.



Kvartfinale, semifinale og finale kan du se på TV 2 Sumo kl. 17:30 og på TV 2 Zebra fra kl. 18:00.