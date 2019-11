WADA sår tvil om Fjørtoft-historien

Linda Hofstad Helleland forteller om uenighetene, kranglene og hersketeknikkene som angivelig ble brukt på en rekke møter i regi av Verdens antidopingbyrå (WADA) de siste årene i sin nye bok «Ren idrett, skittent spill».

Spesielt én historie, der rådgiver Jan Åge Fjørtoft skal ha blitt dyttet bort og skjelt ut etter en svært opphetet diskusjon på et styremøte i Seoul i november 2017, vakte oppsikt.

Den historien hevder nå WADA at de ikke har kjennskap til.

WADA «har ingen kjennskap» - foregikk «foran hele verdenspressen»

Det skriver en talsperson for organisasjonen i en e-post til TV 2.

– Vi har ingen kjennskap til en hendelse av denne sorten som involverer Hellelands rådgiver. Det eksisterer ikke noe dokumentasjon på at en slik beskyldning har blitt lagt frem, verken da eller på et senere tidspunkt, skriver WADA.

Ifølge Fjørtoft var det nok folk til stede til at WADA burde ha fått det med seg, da det, ifølge ham, foregikk «foran hele verdenspressen».

Helleland skriver også i boken at WADA-ansatte, i tillegg til president Craig Reedie og styremedlem Francesco Ricci Bitti, fikk med seg det som skjedde:

«En av de ansatte i personalavdelingen til WADA la merke til hva som skjedde, og kom gråtende bort. Kanskje rørte det noe i henne», står det i boken.

Hellelands svar til WADA

Helleland sier til TV 2 at WADAs benektelse bare underbygger hennes generelle budskap i boken.

– Dette underbygger min historie og den antidemokratiske organisasjonskultur i toppen av internasjonal idrett der uakseptable metoder og holdninger får leve i beste velgående fordi det skjer i det skjulte. En slik atferd kan de benytte fordi det i dette tilfellet nok var et møte som ikke var formelt innkalt til, ingen referat skrevet og ingen mikrofoner som tar opp lyd. Derfor kan de også i ettertid si at de ikke kjenner til at presidenten presset meg til å undertegne generalsekretærens bonusavtale, sier Helleland, og fortsetter:

– Jeg kan legge til at ledelsen i WADA også svarte «no knowledge» da styremedlemmene Beckie Scott og Edwin Moses rapporterte om trakassering som foregikk på åpen scene, sier hun.

Fjørtoft: – Du behandler henne ikke på den måten

Opptrinnet skjedde under en lunsjpause i et styremøte i WADA i Seoul i november 2017. Der blir hun fortalt at WADA-president Craig Reedie ville snakke med henne.

Tema: Bonusen til generaldirektør Olivier Niggli.

Helleland blir fortalt at hun er medlem av en komité som skal fastsette bonusen til generaldirektøren. Det var ukjent for Helleland, men, sammen med rådgiver Jan Åge Fjørtoft, blir hun med for å møte Reedie.