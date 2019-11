Giuliani seiler opp som en nøkkelperson etter hvert som hele bakteppet for riksrettsprosessen rulles ut i Kongressen.

Spøkefullt sier han til The Guardian at han har en god «forsikringspolise» skulle det skje at Trump vender seg mot ham. Trump har så langt ikke sagt noe som kan tolkes i denne retning, men spekulasjonene øker om at sentrale republikanere ser ham som en «løs kanon».

I et telefonintervju med avisen blir Giuiliani spurt om han frykter at Trump vil etterlate ham i veikanten. Lattermild svarer advokaten at det gjør han ikke.

– Og jeg har en svært, svært god polise som vil betale alle mine sykehusutgifter, skulle han finne på å gjøre det, sier Giuliani.

Advokat Giulianis advokat, Robert Costello, deltok i telefonsamtalen og brøt raskt inn: Han bare spøker!

Enten det nå var spøk eller trussel fra Giulianis side; han har blitt en sentral person i spørsmålet om hvorvidt Trump forsøkte å presse den ukrainske regjering til å starte granskinger som kunne virvle opp kompromitterende materiale om rivalen Joe Biden.

