Mannen i 60-årene omkom da han ble truffet av et tre mens han forsøkte å fjerne et annet tre som hadde falt over veien. Ulykken skjedde i Roche like ved Lyon.

En 27-åring som hjalp mannen, ble skadd.

Den store mengden snø har skapt store trafikkproblemer, og el-selskapet Enedis har innkalt opptil 1.500 ekstra ansatte for å reparere strømledninger.

Snøværet begynte torsdag ettermiddag, men avtok fredag. De verst rammede områdene er Drôme, Ardèche, Isère og Rhône, og inkluderer byene Lyon og Grenoble.

