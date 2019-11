Farmen-Vibecke (44) fant sitt livs kjærlighet etter datingprogram

Den åttende uka på Lundereid er snart over, og kun to ordinære uker gjenstår før vinneren av Farmen 2019 kåres i en finaleuke.

Denne uken har mossingen Vibecke Garnaas (44) fått prøve seg på tilværelsen som storbonde.

Tilbake i 2019 er 1919 egentlig et tilbakelagt kapittel for 44-åringen.

– Jeg er jo et menneske som lever her og nå, så at andre, også familien min, sitter og ser på det som om det skulle foregå nå, er veldig merkelig for meg, sier hun til TV 2.

Når hun likevel ser tilbake på tiden i storbondestolen, er det bare positive minner som dukker opp.

– Det å være storbonde var fantastisk, og for meg veldig viktig å oppleve for å få hele Farmen-opplevelsen, forklarer hun.

STORBONDE: Vibecke Garnaas har prøvd seg som storbonde i den åttende uka av Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Lyttet til «Zarius»

Det ikke alle vet, er at Farmen ikke er den første TV-produksjonen Vibecke har deltatt i. I 2010 var hun en av deltakerne i TVNorge-programmet «Jakten på den sjette sans».

Vibecke beskriver at hun den gang sto i et veiskille i livet – hun hadde alt, men var ikke lykkelig.

I den forbindelse bestemte hun seg for å begynne å lytte til sin spirituelle guide, «Zarius», som hun beskriver som en kjærlig energi som har fulgt henne hele livet.

– Da sa jeg til Zarius: «Ok, greit, jeg skal lytte, men på én betingelse: Jeg trenger en bekreftelse på at jeg ikke er gæren. Selv om jeg vet at jeg ikke er det. Jeg melder meg på, jeg har ingen erfaring, kommer jeg med, skal jeg samarbeide», forteller hun.

Til tross for at hun røk ut i første program, forteller Vibecke at dette la fundamentet for at hun har valgt å bli spirituell coach og starte stiftelsen «Soul Energy in Motion».

Ville finne kjærligheten på TV

Men Vibeckes aller første TV-debut var i 2003. Den gang som en av de kvinnelige beilerne til Max Marius Almaas i første sesong av TVNorge-programmet «Ungkaren».

– Jeg ville ha en mann, for jeg hadde ikke funnet noen mann i livet. Og den gangen var det jo ikke apper som Tinder og alt det der. Så jeg tenkte bare «Hvordan kan jeg bli sett?», forteller Vibecke.

UNGKAREN-DELTAKER: Øverst i høyre hjørne, sammen med resten av deltakerne i Ungkaren i 2003, finner vi Vibecke. Foto: Knut Erik Knudsen / VG

Ettersom 44-åringen røk ut i andre episode, ble det ikke kjærlighet mellom Max Marius og Vibecke. Men deltakelsen skulle vise seg å ikke være forgjeves likevel.

– Jeg fant jo mannen min etter Ungkaren, jeg, sier hun og smiler sitt karakteristiske, brede smil.

Mange tilfeldigheter

Som følge av alle medieoppslag og promotering av programmet, hadde Arne Ingvaldsen fra Sperrebotn i Østfold rukket å få et godt øye til den blonde mossingen. Så da Vibecke røk ut i andre episode, skulle en rekke tilfeldigheter føre dem sammen.