– Kongsvinger kommune fikk kun informasjon fra Miljødirektoratet om at ulven blir flyttet hit. Vi fikk ikke uttale oss, og det synes jeg ikke er riktig, sier ordfører Margrethe Haarr (Sp) til TV 2.

Nå vandrer den antatt finsk/russiske ulven rundt i Varaldsskogen, ved Austmarka i Kongsvinger.

– Dette skaper en ekstra belastning for de som bor i området der det er mye ulv, sier ordføreren.

Tok tamrein

Ulven hadde de siste dagene herjet i reinsflokken i Elgå og sørsamene i området fikk først fellingstillatelse. Men den ble trukket tilbake da miljømyndighetene forsto at det kunne være en finsk/russisk ulv. I går ble den bedøvet og fløyet med helikopter til Finnskogen. Der myndighetene mener den kan bidra til nytt blod i den innavlede skandinaviske ulvestammen.

Her er ulven blitt bedøvet i reinområdet. Foto: Statens Naturoppsyn/Miljødirektoratet

Ordføreren i Kongsvinger mener det ikke er riktig at myndighetene har rett til å sette ut en ulv i skogene uten at kommunen får uttale seg på forhånd.

– Det er kjedelig at de som bor i området ikke blir hørt. De får jo nå en ennå større belastning enn de allerede har på grunn av ulvene i området, sier Margrethe Haarr.

–Direktoratet kan bestemme

Seksjonsleder Knut Morgen Vangen sa i går at det Miljødirektoratet har gjort er lovlig og innenfor handlingsrommet. Han viste til avtalen mellom Norge og Sverige om viktigheten av dyr som kan styrke genetikken i ulvestammen.

– Flytting av ulver med antatt finsk/russiske gener er en del av dette, sa han.

At bygdefolket i området ikke ble orientert på forhånd forklarte han med at miljømyndighetene ønsket ro om situasjonen.

I dag sier seniorrådgiver Susanne Hansen i Miljødirektoratet at de forsøkte å kontakte ordføreren på telefon igår, men at de ikke fikk svar.

– Dermed ble tiden så knapp at vi ikke fikk gjort noe annet enn å sende en mail om at ulven skulle slippes i Kongsvinger.

– Ville flyttingen blitt stoppet dersom ordføreren hadde sagt at de ikke ønsker ulven inn i kommunen?

– Nei. Stedet den ble sluppet hadde vi vurdert som best egnet plass på dette tidspunktet. Og dette er noe direktoratet har anledning til å bestemme, sier Susanne Hanssen til TV 2.

–Utsettingen burde ikke skjedd

Ordføreren i Kongsvinger bekrefter at kommunen ble informert i en mail fra direktoratet. Hun mener flyttingen ikke burde ha skjedd.

– Men myndighetene mener jo at denne ulven har gener som kan bidra til nytt blod i den skandinaviske ulvestammen?

– Jeg mener vi har et rovdyrforlik i Norge som ikke følges opp. Rovdyr som oppholder seg utenfor ulvesonen skal fjernes. Ulvesonen er ikke et reservat, så også her skal bestanden reguleres. At myndighetene mener ulven er genetisk viktig endrer ikke at jeg som Senterparti-politiker mener det er galt å flytte ulver på denne måten. Kun for å få den innenfor det som er en fiktiv ulvesone, sier ordføreren.

Og understreker at Kongsvinger kommune ligger nær svenskegrensen. Og derfor også ofte får inn streifulver fra nabolandet.