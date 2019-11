Helstekt filet av sau, geit, lam eller vilt (hjort/rein/elg) servert med ovnsbakte poteter og rotgrønnsaker, med kremet saus med smak av blåmuggost og rognebær.

Kjøtt

700-800 indre/ytrefilet av lam, sau, geit eller vilt

smør og urter (rosmarin eller timian) til steking

salt og grovmalt pepper

Grønnsaker

6-8 mandelpoteter eller morene poteter, eller andre smakfulle norske poteter

1 persillerot

3-4 regnbuerøtter eller gulrøtter

olje/smør til steking

salt, pepper, friske urter

Kremet saus med smak av norsk blåmuggost og rognebærgele

2 dl oksekraft

2 dl seterrømme eller matfløte

ca. 100 g blåmuggost, lokal blåmuggost fra området du bor

1-2 ts rognebær/tyttebærgele eller portvingele

salt og pepper

Legg kjøttet på benken til temperering.

Rens og del poteter og grønnsaker i strimler. Legg i et ildfast fat, dryss med salt og pepper, 1-2 kvister frisk timian eller rosmarin, tilsett 2-3 ss olje og vend om.

Stek i varm stekeovn ved 200 grader i 30-40 min til grønnsakene er møre. Steketid avhengig av tykkelsen på grønnsakene og potetene.

Renskjær eventuelt fileten (indrefilet: fjern den tynne hvite hinnen). Smelt smør i en stekepanne, legg i fileten, friske urter, dryss fileten med salt og grovmalt pepper. Brun kjøttet på den ene siden før det snus, øs stekefett over fileten under stekingen. Stek i 4-6 min på hver side, steketid er avhengig av tykkelsen på fileten. Legg fileten i et ildfast fat og la den hvile et lunt sted, for eksempel ved siden av komfyren, mens sausen lages.

Hell kraft av okse/lamme/viltet og rømme i stekepannen. Kok opp og la småkoke 3-4 min. Smuldre inn osten under omrøring, begynn med liten mengde ost og smak deg fram til hvor mye ost du vil ha. Smak til med rognebær/tyttebær/portvin portvingelé, salt og pepper.