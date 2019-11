Helsemyndighetene bekymret: – En alvorlig risiko for pasienter

– Jeg tror mange ikke har tenkt nøye nok gjennom hvor viktig denne vaksinen er for å hjelpe pasientene, sier Gudvog.

Flere tar vaksinen

Gudvog synes det er altfor lite at kun én av tre tar influensavaksinen. Han forteller at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har satt i gang flere tiltak for at flere skal ta vaksinen.

– Det er viktig at vi informerer om hvor nødvendig det er at helsearbeidere tar influensavaksinen. I fjor døde rundt 900 personer av influensa. Det er viktig at vi i helsevesenet ikke bidrar til økt risiko , sier Gudvog.

Helsedirektoratet har allerede merket en betydelig økning i hvor mange som har tatt vaksinen de siste årene. Gudvog håper at denne økningen vil fortsette denne influensasesongen.